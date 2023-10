Si preannunciano giorni tutt’altro che positivi per Beatrice Luzzi al Grande Fratello, che a partire dal prossimo appuntamento in diretta con Alfonso Signorini dovrà convivere con una situazione non piacevole. Infatti, si è scoperto fuori dalla casa qualcosa di brutto nei confronti dell’attrice. Un attacco di una vip che ha trovato il consenso di un’altra donna, pronta a diventare una delle protagoniste del reality show in onda su Canale 5.

Beatrice Luzzi non sa ancora nulla di ciò che è successo fuori dal Grande Fratello, ma Signorini sicuramente non lo farà passare in secondo piano. Quindi, potremmo assistere ad un vero e proprio duello nella casa e si prefigurano momenti di enorme tensione. Andiamo a vedere insieme cosa è stato detto contro la gieffina e cosa potrebbe adesso succedere, visto che questa famosa sta per diventare una nuova concorrente.

Beatrice Luzzi, brutta scoperta fuori dal Grande Fratello

Contro Beatrice Luzzi del Grande Fratello si è esposta poco tempo fa Justine Mattera, che ha difeso Jane Alexander sui social: “Ho trovato tristissima e assurda l’accusa di Beatrice Luzzi che Jane Alexander aveva “sfilato in malissimo modo” il ruolo della Marchesa Lucrezia Van Necker. A parte che l’unica parte somigliante delle due è il colore dei capelli. Jane Alexander ha ottenuto quel ruolo grazie a diversi provini su parte fatti, come confermato dalla regista Cinzia Th Torrini. Jane ha saputo rendere quel ruolo davvero iconico. Così iconico che ce la ricordiamo tutti anche a distanza di anni”.

Poi Justine ha aggiunto: “Guardando il video si nota che la signora Luzzi non guarda Jane mai negli occhi, come è consueta abitudine di chi non racconta la verità. In più, la stessa regista conferma che il nome di Beatrice Luzzi non si trovava nella rosa delle candidate per quel ruolo. Sono stanca di sentire donne che accusano donne di aver ottenuto un ruolo grazie a un compromesso. Rode così tanto pensare che magari era solo più giusta l’altra?”. E darle ragione è stata la quasi nuova concorrente Jill Cooper.

se vi state chiedendo se a jill cooper stia simpatica la luzzi, la risposta è no pic.twitter.com/nEtZa8BkKA — Paola. (@Iperborea_) October 13, 2023

Dunque, Jill Cooper difficilmente stringerà un rapporto di amicizia con Beatrice Luzzi, dato che in risposta a quel post di Justine Mattera ha scritto: “Ben detto, sorella“. Per chi non la conoscesse, la nuova gieffina che entrerà lunedì 16 ottobre lavora come conduttrice, è americana e si occupa di temi fitness.