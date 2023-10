Heidi Baci sempre più lontana da Anita Olivieri ma più vicina a Massimiliano Varrese al Grande Fratello. Questo è quanto è emerso nell’ultima puntata andata in onda e in attesa della prossima , in onda lunedì 16 ottobre come sempre in diretta e su Canale 5, dove conosceremo finalmente nuovi concorrenti, si è confidata con alcuni suoi coinquilini finendo però per fare uno scivolone. Scivolone gratuito, come poi hanno commentato i fan che seguivano le vicende della Casa su X.

Insieme a Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese Heidi Baci parlava di un tema molto attuale, quello del politically correct. L’attrice per esempio si è lamentata perché a suo avviso oggi è difficile fare ironia prestando attenzione a non urtare la sensibilità degli altri e la bionda coinquilina si è detta d’accordo. Ma ha anche rivelato di aver fatto una gaffe poco prima.

Heidi Baci al GF: “Ho fatto una cavolata, succede un macello”

“Capisco quello che dite, in merito a questo io ho fatto uno scivolone pesante. Io ho fatto una gaffe forte oggi”, ha esordito la 36enne preoccupata delle conseguenze fuori. “Ho detto ‘ho usato il telefono mentre guidavo’. Questa cosa fuori chissà che macello ha fatto. Scriveranno ‘Heidi fa una cosa vietata, la gente muore’. Questo è un esempio per dirvi che bisogna stare attenti. Adesso dici mezza cosa e sei nei guai subito”.

Heidi Baci ha continuato lamentandosi del fatto che oggi “non c’è più libertà. C’è sempre qualcuno che si offende. Perché non sai mai chi offendi“. Ma in realtà la concorrente del GF si è ‘fregata’ da sola perché quella confessione sul guidare al telefono non è proprio andata in onda. Al contrario, si è visto e sentito quando raccontava agli altri della gaffe.

Parlava di una gaffe fatta oggi….Raccontando un aneddoto le è sfuggito di aver detto che aveva preso il telefono mentre era alla guida… — Rosella (@Rosella36179074) October 13, 2023

E gli utenti connessi in quel momento, ovvio, si sono precipitati a commentare sui social..“Va beh non è una stupidata l’usare il telefono in macchina. Non sono politically correct però evitiamo di chiamarla una stupidata, che per una cosa del genere si può fare male qualcuno”, si legge. E ancora: “Cosa c’entra il guidare e stare al telefono con il political correct? Quello è sbagliato punto e basta”. “Ma lei che dice ‘io oggi ho detto che avevo il telefono mentre guidavo, chissà fuori che dicono’, ma no tranqui tesò i danni li avevi già fatti prima, ormai è bella che andata tranquilla”.