L’annuncio, su Chi Magazine e anche in diretta, dei nuovi inquilini del Grande Fratello e poi i nomi. Oltre a Giampiero Mughini e Jill Cooper ce ne è un terzo, assicura Tv Blog, pronto a varcare la famosa porta rossa. Succederà lunedì 16 ottobre, nel corso della nuova puntata del reality show guidato da Alfonso Signorini. Gli abitanti della Casa, nemmeno a dirlo, non se l’aspettano. Precisiamo che le conferme non sono ancora arrivate, ma c’è chi dà per certo l’ingresso di Mughini, che sarebbe dovuto entrare in gioco a settembre scorso.

E anche quello della personal trainer americana che, come ricorda Davide Maggio sul suo sito, “Nella Casa c’è già stata ma solo per ‘lavoro’. In passato difatti Jill Cooper ha tenuto le lezioni di fitness ai concorrenti della Casa più spiata d’Italia. Il pubblico dovrà invece attendere ancora un po’ di tempo per scoprire se anche Jane Alexander si unirà al cast. Ricordiamo che proprio in una delle ultime dirette l’attrice aveva ricevuto la proposta da parte di Alfonso Signorini.

GF, il terzo nuovo concorrente è un ex Temptation Island

Ma come anticipavamo, c’è un terzo inquilino che il pubblico di Canale 5 ha conosciuto bene proprio nei mesi scorsi: Mirko Brunetti, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Come riferito da TvBlog in esclusiva, lunedì 16 ottobre nella Casa più spiata d’Italia, oltre a Jill Cooper e Giampiero Mughini, entrerà anche l’ex fidanzato di Perla Vatiero.

La loro relazione è terminata al villaggio delle tentazioni, al confronto con Filippo Bisciglia. Ma in Sardegna Mirko Brunetti ha incontrato Greta Rossetti, una delle single con cui c’è stata subito affinità. E finito il programma e chiusa la storia con Perla, si sono messi insieme e si sono addirittura fatti un tatuaggio di coppia. Ma pare che sia finita anche con lei.

E ora, sempre dando per scontato che l’indiscrezione riportata da TvBlog sia vera, Mirko Brunetti è pronto per un’altra esperienza in un programma televisivo. Che la scelta sia ricaduta su di lui per creare un po’ di scompiglio in Casa? Qualcuno già parla di “ritorno al trash”. Intanto è già arrivata la reazione di Greta che, uscita la notizia su Mirko, ha pubblicato una Storia con un’emoji dalla faccina scioccata. Forse non se l’aspettava nemmeno lei.