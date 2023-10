“Crepasse mia madre…”, la frase choc al Grande Fratello. Ormai da qualche giorno le tanto attese dinamiche sembrano aver ‘animato’ la Casa. Dopo le critiche degli spettatori, la preoccupazione dello stesso Alfonso Signorini e pure l’ammissione di alcuni inquilini piuttosto annoiati l’edizione 2023 del reality di Mediaset sembra essere finalmente decollata. Dal bacio tra Beatrice e Giuseppe al cambio di rotta di Heidi con Massimiliano qualcosa si muove.

Ma ovviamente ci sono anche discussioni e scontri. Beatrice Luzzi è sempre al centro delle polemiche. In una delle ultime occasioni si è scontrata con Angelica Baraldi che l’ha accusata: “Hai fatto una nomination su una bugia…”. L’attrice, però, non è dello stesso avviso: “Non mi piace che vai in giro a dire che è una bugia…” La discussione è tutta su un piatto di pesce che l’ex finalista a Miss Mondo avrebbe rifiutato a Beatrice. Ma ad un certo punto c’è una frase choc…

Leggi anche: “Fate qualcosa, siamo disperati”. Choc al Grande Fratello, l’appello dei genitori della concorrente





Beatrice spiega la nomination ad Angelica, poi la frase choc

In sostanza Beatrice accusa Angelica di controllare eccessivamente il regime alimentare all’interno della Casa. Per questo ha deciso di nominarla. In particolare l’attrice sostiene che la coinquilina si è rifiutata di concederle un piatto di pesce nonostante glielo avesse esplicitamente richiesto. Angelica invece smentisce questa versione e giura che è lei a dire la verità. Beatrice ribatte che anche Fiordaliso le dà ragione. A quel punto la Baraldi se ne esce con una frase allucinante.

Angelica Baraldi giura di dire la verità e si lascia andare ad una frase che sta ovviamente facendo molto discutere: “Crepasse mia madre in questo momento“. In tanti hanno commentato: “Ma poi mettere di mezzo la madre per una cosa così…”, “Ma povera donna perché?”. C’è chi ci scherza sopra: “Si hanno notizie della signora?”. E chi invece dà una sua interpretazione dell’enigma: “Sono entrambe convinte perché parlano di due momenti differenti”.

Può darsi che le cose siano andate effettivamente così, ma certo è che la frase di Angelcia è apparsa decisamente fuori luogo e non adatta al contesto. Tanto per dovere di cronaca aggiungiamo che Fiordaliso ha confermato la versione di Beatrice. Mentre Angelica è convinta che l’attrice ha rifiutato il pesce che le aveva offerto preferendo invece della carne bianca. Chissà come finirà questa storia…

“È la nuova concorrente vip”. Grande Fratello, entra ‘quella che ‘non si ferma mai’, la ricordate?