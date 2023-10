Clamoroso retroscena fuori dal Grande Fratello su Heidi Baci, infatti un vero e proprio allarme sarebbe stato lanciato dai genitori. A svelare tutto sui social è stata una persona, che avrebbe avuto un contatto diretto con loro. E proprio su X, ex Twitter, è stato diffuso il messaggio che potrebbe aprire un vero e proprio caso. E ora non sappiamo se gli autori del reality show di Alfonso Signorini vorranno intervenire per cercare di fare chiarezza.

Tutto è successo all’oscuro della concorrente del Grande Fratello, infatti Heidi Baci non sa cosa starebbe succedendo essendo rinchiusa in casa. La madre e il padre della giovane sarebbero letteralmente furiosi e vorrebbero che si facesse qualcosa per il bene della figlia. E se la sono presi soprattutto con un altro gieffino, infatti i genitori di lei sarebbero molto preoccupati per quanto starebbe succedendo nel programma.

Grande Fratello, l’allarme dei genitori su Heidi Baci: cosa succede

Un’utente di X si è soffermata quindi sui genitori della protagonista del Grande Fratello, infatti ha commentato a proposito di Heidi Baci: “Mi ha risposto la mamma, ha detto che stanno vivendo un incubo, che sono con le mani legate, hanno già chiamato la produzione ma nulla. E che in più il guru ha la stessa età di suo marito. Non so se posso pubblicare il messaggio“. Poi ha avuto l’autorizzazione ed è stato postato integralmente.

Questo sarebbe il messaggio dei genitori di Heidi, preoccupati dalla sua vicinanza con Massimiliano Varrese, anche se non abbiamo certezza al 100% che si tratti davvero della madre e del padre: “Buongiorno signora, innanzitutto la ringrazio molto per il supporto. Noi in famiglia siamo devastati da tutto questo e ci sentiamo con le mani legate. Quest’uomo ha l’età di mio marito e letteralmente sta obbligando mia figlia sotto pressione a stare vicino a lui. Abbiamo chiesto diverse volte alla produzione di mandare il padre di Heidi a darle qualche consiglio, ma niente, nessuna risposta positiva fino ad adesso”.

MI HA RISPOSTO LA MAMMA DI HEIDI, ha detto che stanno vivendo un incubo, che sono con le mani legate, hanno già chiamato la produzione ma nulla, e che in più il guru ha la stessa età di suo marito. Non so se posso pubblicare il messaggio ditemi voi #grandefratello — azzu_29 (@AzzurraLeonard5) October 12, 2023

Infine, il messaggio è terminato così: “Le ripeto, ci sentiamo le mani legate e guardiamo terrorizzati la tv. A me riferiscono perché io non ho più il coraggio di guardare nulla. Mi sembra di vivere un incubo. Grazie mille ancora”.