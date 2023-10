Alfonso Signorini l’ha detto più volte e lo ha confermato anche pochi giorni fa: nuovi concorrenti al Grande Fratello. Anche all’interno del nuovo numero del settimanale Chi da lui diretto il conduttore del reality ha parlato di altri inquilini della Casa in arrivo. “Carissime e fedelissime amiche, il vostro entusiasmo per il Grande Fratello è contagioso”, aveva scritto rispondendo ad alcune lettrici e telespettatrici del programma che presenta da ormai 4 anni consecutivI.

“Sono contento che possiate trascorrere qualche ora spensierata grazie a questi ragazzi che giorno dopo giorno sono diventati dei volti sempre più familiari. La strada del GF è ancora lunga, presto entreranno altri protagonisti e con loro nuove storie da raccontare e tante emozioni da vivere. Continuate a seguirci!“. Poi è arrivato l’annuncio in diretta, nel corso della puntata di giovedì 12 ottobre che si è conclusa con l’eliminazione di Arnold.

Leggi anche: “Ora ce lo devi dire”. GF, Cesara Buonamici mette spalle al muro Giselda: “Non è possibile”





GF, nuovi concorrenti in arrivo: “Entra pure lei”

“E vi aspettiamo con la puntata di lunedì. Non potete perderla. Vi dico solo che ci saranno altri ingressi, dei nuovi concorrenti e molte altre sorprese“. Intanto parla al plurale, quindi fra pochi giorni il cast si arricchirà di più di un personaggio. Ma di chi parla? Quasi sicuramente entrerà Giampiero Mughini, che per colpa di alcuni controlli ha dovuto posticipare la sua entrata inizialmente prevista per settembre scorso.

Ancora, si legge su diversi siti, è altamente probabile l’entrata di Jane Alexander, l’attrice che due puntate fa si è confrontata nella Casa con Beatrice Luzzi e, appena entrata in confessionale, ha ricevuto la proposta di diventare una concorrente ufficiale del GF direttamente dal conduttore. Sembrava entusiasta, da qui le dita incrociate del pubblico visto che forse è la più famosa avendo anche già partecipato al GF Vip. E poi perché ci sono da scommettere scintille con la collega dai capelli rossi. Ma non è finita qui.

In “lista” potrebbe esserci anche un’altra vip. Una cantante il cui nome era già uscito nei mesi scorsi. Davide Maggio scriveva “R.F”, indicando le sue iniziali. Poi è arrivato Dagospia che ha assicurato l’ingresso nella Casa di Rosanna Fratello. “A Mediaset presto ufficializzeranno il nome di una vip per il Grande Fratello. Sentiamo odore di santità. Lei è Rosanna Fratello, artista celebre anche per la canzone Sono Una Donna Non Sono Una Santa”. Entrerà anche lei?