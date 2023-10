Se c’era chi pensava che Cesara Buonamici non avrebbe brillato nel ruolo di opinionista del GF 2023 allora si sbagliava di grosso, sì perché contrariamente alle voci dei critici che le rimproverano dal primo giorno di non avere il piglio (e la cattiveria televisiva) di Sonia Bruganelli, la giornalista ha dimostrato di non farsi passare la mosca per il naso. Ieri sera, nel corso della puntata di giovedì 12 ottobre, c’è stata una nuova prova. A farne le spese è stata Giselda.

Giselda che nel corso di queste settimane ha subito una pesante involuzione, passando da preferita del pubblico a personaggio ‘degno di indagine’, per così dire, finito sotto i riflettori per alcune aspetti in chiaro scuro della sua personalità. Da elemento genuino per eccellenza, infatti, è passata ad essere accusata di recitare un copione.





GF 2023, Cesara Buonamici contro Giselda: “non dici la verità”

Cosa che anche Cesara Buonamici ieri sera le ha rimproverato. Durante un confessionale chiamato da Alfonso Signorini Giselda ha riportato, ancora una volta, il leit motiv con lil quale si era presentata. “Mi chiamano il camoscio del Grappa. Da piccola mi chiamavano la montanara, ma a me non importava. Oggi ho tanti sogni da realizzare”.

“Primo fra tutti quello di diventare guida alpina di media montagna e poi quello di riaprire la malga di mio nonno. Per questo voglio vincere il GF”. Parole che non hanno convinto Cesara che, con stile e garbo, l’ha attaccata: “Noi ovviamente ti crediamo, ma io a volte ho un po’ l’impressione che la montagna sia un modo per non dirci tutto di te. Ti abbiamo vista truccata, vestita, con i tacchi alti…”, osserva.

E ancora: “Possibile che in montagna tu sia sempre da sola? E che non desideri altro? Un uomo al tuo fianco cosa dovrebbe fare mentre sei in montagna?”, la stuzzica. “Tagliare la legna”, replica lei. Nulla da fare. Se non l’aggiunta di quello che è il suo idolo dichiarato: Mauro Corona, al quale si ispira.