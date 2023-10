Puntata movimentata al Grande Fratello, con Alfonso Signorini che è stato tutt’altro che calmo. La sua furia si è riversata nei confronti di Massimiliano Varrese, il quale si è lasciato andare ad una considerazione che ha fatto innervosire il conduttore. Poi l’attore ha provato subito a rettificare quanto detto, ma il padrone di casa è stato molto determinato e ha respinto con forza quel suo modo di porsi. Una situazione che rischia di complicare il percorso dell’uomo nella casa.

Al Grande Fratello Alfonso Signorini ha chiesto maggiori spiegazioni a Massimiliano Varrese su quanto sta accadendo tra lui e l’altra concorrente Beatrice Luzzi. Ormai sapete benissimo che tra i due c’è una lotta senza esclusione di colpi, sebbene lei abbia tentato un avvicinamento per rimanere almeno in rapporti civili dato che condividono la stessa casa. Ma il gieffino non è dello stesso avviso e ha anche compiuto un gesto clamoroso.

Grande Fratello, Alfonso Signorini contro Massimiliano Varrese

I fatti sono i seguenti: al Grande Fratello anche Alfonso Signorini è ovviamente a conoscenza degli screzi continui tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, coi due che si sono scambiati insulti anche nella precedente puntata. Lei, proprio durante l’appuntamento in diretta del 12 ottobre, ha cercato di avere un dialogo col coinquilino ma quest’ultimo l’ha mandata via malamente. Ed è uscita a galla anche un’altra reazione brutta dell’attore.

Nella notte che ha preceduto la puntata Beatrice Luzzi è andata verso il letto di Varrese, il quale stava intrattenendo una conversazione con Ciro Petrone e Heidi Baci, e Massimiliano ha subito cacciato l’attrice. E lui ha spiegato così l’accaduto ad Alfonso: “Una che in puntata mi ha dato del serpente e poi vuole sedersi sul letto per me è violazione della privacy. È come se fossi entrata in casa mia senza bussare e chiedere permesso, non si tratta di ruoli lei vuole fare la vittima affinché io sia carnefice”.

Signorini non ci ha visto più e ha detto: “Massimiliano non sei a casa tua, sei al Grande Fratello non parlare di privacy se sei qua dentro”. E Varrese ha specificato meglio la sua posizione: “Hai ragione, intendevo intimità. Beatrice è falsa come un soldo bucato”. Mentre lei ha confermato che voleva solamente rasserenare gli animi.