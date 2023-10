Nella serata del 12 ottobre è andata in onda la decima puntata in diretta del Grande Fratello. E un concorrente ha lasciato la casa per sempre, generando sorpresa nel pubblico. Anche perché c’è da registrare un risultato veramente inaspettato, che ha permesso di salvare per un soffio una coinquilina dell’eliminato. Una decisione ufficiale che priva dunque il reality show di uno dei protagonisti di questa edizione, iniziata a settembre.

Oltre a questa decisione, col Grande Fratello che ha dovuto dire addio ad un concorrente, che ha subito lasciato la casa nelle scorse ore, c’è da sottolineare un altro fatto importante. Nel prossimo appuntamento, previsto per lunedì 16 ottobre, Alfonso Signorini annuncerà l’ingresso di nuovi concorrenti e potrebbero esserci tra questi Jane Alexander e Giampiero Mughini. Ma torniamo adesso all’eliminato dalla trasmissione.

Grande Fratello, un concorrente ha lasciato la casa: chi è

Al televoto del Grande Fratello c’erano quattro gieffini a rischio eliminazione. Solo un concorrente ha lasciato la casa definitivamente e non avrà più la possibilità di rimanere a giocare, sperando nella vittoria finale. Una volta estromesso dal programma tramite decisione del pubblico, è rientrato in studio e ha incontrato Signorini. Il suo abbandono si è verificato per una manciata di voti, dato che c’è chi si è salvata per pochissimo.

La prima a salvarsi è stata Beatrice Luzzi, che ha ottenuto il 47% dei voti. Bene anche Heidi col 20%, mentre Valentina ce l’ha fatta a rimanere nella casa con il 17%. L’eliminato è stato Arnold Cardaropoli, che non è riuscito ad andare oltre il 16% delle preferenze. Inoltre, parlando di Beatrice, è stata nominata come preferita dei telespettatori, dunque il suo cammino sta andando avanti benissimo nonostante l’astio di molti coinquilini.

Dopo l’eliminazione, una parte del pubblico è comunque rimasta dispiaciuta per l’addio di Arnold, considerato un bravo ragazzo. Ma altre persone hanno anche aggiunto che si era fatto notare troppo poco in queste settimane e quindi l’eliminazione è stata una naturale conseguenza.