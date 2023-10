Al Grande Fratello Anita Olivieri ha preso una decisione definitiva e drastica su un concorrente. Chi sperava nella possibilità che potesse nascere una storia d’amore nella casa ne resterà profondamente deluso, dato che non ci sarebbero affatto le condizioni. Nonostante lui abbia dimostrato di provare molto interesse nei confronti della ragazza, lei gli ha chiuso le porte in faccia e lo ha fatto capire chiaramente anche a Massimiliano Varrese, il quale sperava che tra i due coinquilini potesse scattare qualcosa.

Quindi, durante una delle tante giornate quotidiane al Grande Fratello, Anita Olivieri si è lasciata andare e ha parlato apertamente della sua decisione e delle sue idee: “Ora la testa io non ce l’ho per nulla. Quando uscirò capirò cosa fare con il ragazzo fuori. Secondo me lui ancora mi piace, però non so se sono innamorata. Per questo quando uscirò vedrò cosa fare e deciderò come agire. Se lui adesso che io sono qui sta facendo cose con altre allora è già una dimostrazione e poi chiuderemo”.

Grande Fratello, Anita Olivieri e la sua decisione: “Con lui ho chiuso”

Come riportato dettagliatamente dal sito Biccy, nella casa del Grande Fratello Anita Olivieri si è espressa in maniera lineare sul compagno di avventura e quindi ha nominato anche questa persona che la potrebbe aspettare fuori. Queste le altre sue parole: “Certo, se non avessi avuto questa situazione, forse qui dentro mi sarei divertita di più e sarei stata anche più spensierata. Io non posso buttarmi in nulla avendo una situazione fuori. Poi c’è da dire che se uno si prende una sbandata si lascia andare, ma a me non succede qui”.

Anita non ha alcuna emozione particolare, che possa avvicinarla ad un sentimento, nei riguardi di Vittorio Menozzi: “Vittorio? No ma dai, per nulla. Lui non è il mio tipo, proprio distante. Lui è lontanissimo da me. Cosa farò adesso? Nulla, non ci può essere niente, io ho bisogno di un altro tipo. Poi sono una che si annoia facilmente e ho bisogno di un uomo diverso. Anzi, io sono rimasta scioccata quando ho visto la clip. Non pensavo proprio di poter interessare a Vittorio. Perché per me zero, non c’è nulla e mi aspettavo che fosse lo stesso per lui. Però ho apprezzato che lui l’abbia detto”.

L'entusiasmo di Anita mentre parla con Vittorio lo stesso che ho io quando pago le tasse #grandefratello — Hair Styles (@HairStyles424) October 11, 2023

Non ha comunque escluso che possa interessarsi a qualcun altro, se dovessero arrivare altri concorrenti giovani e belli. Ovviamente capiremo tutto nelle prossime settimane, ma una cosa è certa: tra Anita e Vittorio non nascerà una relazione.