Grande Fratello, chi verrà eliminato stasera giovedì 12 ottobre? Cerchiamo di scoprirlo attraverso gli ultimi sondaggi. Recentemente il reality di Alfonso Signorini ha vissuto giornate parecchio movimentate. Oltre al bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi seguito poi da un momento di crisi e chiarimento tra i due, abbiamo assistito all’evolversi del rapporto tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Quando l’attore ha saputo che la sua preferita sarebbe andata in nomination ha sbroccato.

Heidi sembra aver cambiato atteggiamento nei confronti dell’attore che continua a corteggiarla senza risultato. Tuttavia nelle ultime ore è intervenuta anche l’ex fidanzata di Massimiliano, Valentina Melis, che da lui ha avuto una figlia. Dopo aver parlato di lui come un “ottimo padre” alla domanda “Vorrei che ci spiegassi tu da femminista come hai fatto a frequentare Varrese?“ ha ribattuto: “La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati“.

Nomination GF, cosa dicono i sondaggi

Questa settimana sono finiti in nomination Valentina Modini, Beatrice Luzzi, Heidi Baci e Arnold Cardaropoli. Ebbene il sondaggio di Blogtivvù conferma che a rischiare di più non sono né Beatri né Heidi, bensì Valentina. Naturalmente dovremo attendere l’esito del televoto ufficiale, ma intanto per farsi un’idea questi sono i risultati delle preferenze di una parte del pubblico alla domanda “chi vuoi salvare?”: Beatrice Luzzi al 58,92%, Heidi Baci 17,30%, Arnold Cardaropoli al 15,68% infine Valentina Modini all’8,11%.

In un altro sondaggio gli spettatori hanno risposto Beatrice Luzzi al 47%, Heidi al 24%, Arnold al 15% e Valentina al 14%. L’attrice ancora una volta si conferma tra le protagoniste di questa edizione e con ogni probabilità la vedremo nella Casa ancora a lungo. Negli altri sondaggi i risultati sono simili: Beatrice sempre al primo posto (con percentuali che vanno dal 49,58% al 67%), poi Heidi (dall’11% al 22%), Arnold (dal 13% al 16%) e Valentina (dal 9% all’11%).

Il televoto è ufficialmente aperto:

🔴CHI VUOI SALVARE?🔴 #GrandeFratello — GRANDE FRATELLO (@sondaggi_gf) October 9, 2023

Ricordiamo che per votare chi salvare sono a disposizione i canali ufficiali del Grande Fratello: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Intanto c’è chi commenta: “Voglio il 50% per Madre Beatrix la rossa bast deve farli fuori tuttiiiii”. Poi c’è chi vorrebbe qualcun altro al televoto: “Beatrice salva Fuori Massimiliano”.

