Al Grande Fratello Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono sempre più intimi. Ma anche un po’ spaventati dal rischio che lei possa uscire dalla Casa visto che è in nomination e così si sono ‘appartati’ sotto le coperte lasciandosi andare a tenerezze. Non sappiamo molto di più perché la regia ha deciso di non trasmettere le immagini se non per qualche breve secondo. Ma sappiamo, grazie a Anita e le sue amiche Samira e Letizia quello che è successo dopo. I concorrenti si sono subito accorti che i due piccionicini si erano ritagliati un po’ di spazio.

E dal momento che dormono tutti in un’unica stanza, qualcuno li ha lasciati tranquilli come Grecia Colmenares, Arnold e Fiordaliso ma qualcun altro è a sbirciare per poi prenderli in giro. Soprattutto, nemmeno a dirlo, l’attrice. Ma cosa è successo nel dettaglio? Dopo circa due ore trascorse in intimità con Giuseppe, Beatrice Luzzi si è alzata e si è diretta verso il bagno dove erano presenti Anita e Letizia. L’attrice si dirige verso il lavello ma non si capisce bene perché non a favore di telecamera. Anita però ha visto. E poi ha riportato tutto alle altre.

GF, Beatrice e Garibaldi a letto. Poi la polemica

La telecamera inquadra però la faccia strana di Anita Olivieri, che subito dopo raggiunge la cucina e inizia un piccolo show che fa esplodere la polemica sui social. Prima l’espressione allucinata, poi le risatine con Letizia e infine il racconto completo con tanto di imitazione a Samira, come mostrano i video riportati dagli utenti.

“Non descrivo, perché poi… Noi sappiamo ciò che sta succedendo di là, giusto?“, dice Anita riferendosi al fatto che Beatrice e Giuseppe erano insieme da soli. Poi continua affermando di averla vista andare verso il bagno pensando dovesse “fare pipì“ e invece no. Quindi ricrea la scena del rubinetto. “Andava tutto bene finché non si è girata. Io ci avevo pensato, chiaramente. Per dire, ci sta. L’alito pesante di notte ci sta. Ma poi è anche andata in bagno? E anche lì…“.

Che persona infima Anita, squallida… io non so la storia di questa ragazza ma dubito possa giustificare tutta la cattiveria e il veleno che ha dentro.#grandefratello pic.twitter.com/0UolRa91sV — MilleSogni~ (@JEthoughts93) October 11, 2023

anita e letizia che deridono Bea, mah (secondo loro aveva in bocca "qualcosa" di Garibaldi) #grandefratello pic.twitter.com/RnHHDiFYcW — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 11, 2023

Il popolo del web non ha gradito: di cattivo gusto il comportamento di Antia e le altre. “Comunque ci sono modi e modi per fare ironia. Lei passa proprio da bulletta“, ha scritto un utente su X. E ancora: “Ma cosa insinuano? Controllano pure se Beatrice sia andata in bagno o meno, pur essendo si tratta di privacy. Fanno tutte le moraliste per sfottere una donna, davvero un cattivo esempio“, “Cioè ci rendiamo conto che qui da parte di Anita manca proprio la solidarietà femminile? Invece di essere contenta per Bea la deride e la prende in giro facendo dei riferimenti volgari“.