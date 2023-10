“Quei due sono gay”, la confessione di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023. C’è da dire che anche quest’anno il reality show di Canale 5 è stato attento alle dinamiche Lgbt+ e sin da subito è stato chiaro che si sarebbero potute creare delle dinamiche molto più fluide rispetto al solito. Tanto per cominciare è stata proprio Letizia Petris a ricordare a tutti che è stata fidanzata per oltre un anno con una donna. Tuttavia, almeno per ora, solo lei non si era dichiarata non-etero, o almeno non principalmente.

Ora però spuntano altri due nomi e a riferirli non sono i diretti interessati ma una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello. L’attrice Beatrice Luzzi è convinta, o a suo dire “ha un dubbio”, riguardo l’eterosessualità dichiarata di due suoi coinquilini della casa più spiata d’Italia. L’ex attrice di Vivere ha quindi dichiarato alle altre gieffine di aver pensato che Arnold fosse omosessuale: “Onestamente appena Arnold è entrato io credevo fosse gay”.





“Quei due sono gay”, la confessione di Beatrice Luzzi al Grande Fratello

E ancora: “Ho proprio pensato ‘ok questo bel ragazzo è gay’. Gli ho chiesto se lo fosse, avevo il dubbio, però mi ha detto che non lo è”. E non è finita qua, perché Beatrice Luzzi lo ha anche confessato al diretto interessato qualche ora fa. La donna ha detto quindi a Arnold: “Quando tu sei entrato in casa. La prima volta che sei entrato. Io ti ho visto in quel modo, molto aperto, pensato tu fossi, hai presente quei gay molto estroversi un po’ pazzi?”.

Poi ancora: “Ecco io ti ho visto così e pensavo tu lo fossi“. Poco dopo sempre l’attrice di Vivere ha fatto anche un’altra confessione. Ha detto che pensa che anche Vittorio potesse essere gay e poco dopo l’ha chiesto al ragazzo. Tuttavia, questa domanda diretta è risultata di poco tatto a tante fan del programma hanno aspramente criticato l’attrice: “Beatrice ha un’ossessione”.

per beatrice luzzi i due gender sono i gay dalle movenze femminili e i gay super estroversi pazzi trasgressivi pic.twitter.com/j3ZuANCQN6 — 𝙟𝙤𝙧𝙙𝙚𝙚𝙣 𝙖𝙡𝙚𝙭𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧 (@ghepardato) October 11, 2023

E continua: “Adesso ha chiesto a Vittorio se lo fosse dicendo che gli mancava un gay in casa e ora con Arnold! Dite a Bea che i gay non sono un fenomeno da baraccone”. E ancora: “In casa non capiscono Vittorio. Prima Bea che gli ha chiesto se fosse gay poi le altre dicendo che è noioso. Si vede che sono fuori dalla realtà. Ad averne come Vittorio bello fuori e dentro”. Poi un’altra dice: “Ma perché Bea deve pensare che i ragazzi siano gay?”.

