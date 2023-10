“Devi abbandonare la casa”, colpo di scena al Grande Fratello 2023. Tutti gli occhi puntati sulle nomination dell’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Eppure gli unici a non sapere che quello di ieri sera non era un televoto eliminatorio erano proprio i diretti interessati che fino alla fine hanno creduto di essere con un piede nel baratro. Ad un tratto il padrone di casa ha detto chi era il concorrente preferito proprio dal pubblico e in tanti hanno storto, soprattutto dentro la casa, quando hanno scoperto che la più amata, almeno per ora, era niente popodimeno che Grecia Colmenares (con il 42% dei voti).

>> “Siamo preoccupati, guardate che è successo”. Grande Fratello 2023, attimi di grande apprensione in diretta

Un colpo di scena appunto che nessuno, soprattutto tra gli inquilini si aspettava. E infatti poco dopo è montata una polemica dentro la villa di Cinecittà. A dare il la sono state Anita Olivieri e Valentina Modini che credevano fortemente che una di loro questa sera avrebbe dovuto abbandonare il Grande Fratello 2023.





“Devi abbandonare la casa”, colpo di scena al Grande Fratello 2023

E invece no, niente di tutto ciò. Ma la cosa che ha fatto impazzire tutti gli inquilini vip e nip del reality show, è stato uno scherzo cattivissimo di Alfonso Signorini. Il conduttore infatti ha fatto credere a Grecia Colmenares, che come dicevamo è risultata essere la più votata in termini di compiacimento, di essere stata eliminata e di dover lasciare la casa.

E la cosa buffa è che in tanti, tra i concorrenti, sono stati felici di questa finta eliminazione, visto che la prendevano per vera. Tuttavia la Colmenares non doveva uscire davvero, anzi, era stata la più votata, ma lei questo non lo sapeva. A questo punto la donna è stata fatta uscire tramite la famosa porta rossa e solo qui ha scoperto dello scherzo e ha fatto rientro poco dopo nella casa.

Qui allora, tra i concorrenti, è salito un grande malessere. Non solo quindi Grecia Colmenares rientrava senza problemi nella casa più spiata d’Italia, ma era anche la più votata col 42% dei voti. A questo punto Alfonso Signorini la avverte che sarà immune dalle nomination, almeno per qualche giorno. Gli occhi poi sono stati tutti per chi invece ha preso la notizia non proprio benissimo, visto che Grecia è amatissima fuori, ma non dentro la casa.

Leggi anche: “Io concorrente?! Sto tremando”. GF, colpo di scena: ospite vip in confessionale e l’annuncio di Signorini