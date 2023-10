Grande Fratello, nuova puntata ancora più sorprendente del solito, tra la finta eliminazione di Grecia Colmenares e la proposta alla vip di diventare nuova concorrente. Proprio così: dapprima Alfonso Signorini ha fatto credere a tutta la Casa che l’attrice venezuelana fosse l’eliminata di turno. L’ha fatta uscire, poi gli ha detto la verità. Altro che fuori dal gioco, è la preferita del pubblico dunque immune. E la faccia dei coinquilini quando l’hanno vista rientrare è stata eloquente.

Ma mai come quando è entrata a sorpresa un’ospite. Ospite famosa, chiamata ad affrontare la vera protagonista di questa edizione del GF, Beatrice Luzzi. Ancora lei. Dopo aver dato ampio spazio al flirt-non flirt con Giuseppe Garibaldi su cui molti nutrono parecchi dubbi, il volto della soap Vivere ha avuto un faccia a faccia di fuoco con una collega a seguito di quanto accaduto negli ultimi giorni. Il pubblico già sapeva dall’anteprima, quando le telecamere l’avevano inquadrata fuori dalla porta rossa.

GF, la proposta di Signorini all’ospite: “Vuoi diventare concorrente?”

Più che un’entrata, un grande ritorno: Jane Alexander, come ricordato da Signorini, è stata in passato una grande concorrente del GF Vip. E quando ha avuto modo di parlare con Beatrice Luzzi non sono mancate scintille. Tutto per la famosa parte di Marchesa Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa andata poi a Jane.

Nella Casa Beatrice Luzzi ha spiegato che quel ruolo le sarebbe stata tolta in malo modo e poi affidato poi a Jane Alexander, che si è difesa prima sui social poi vis à vis. Ma il colpo di scena vero è arrivato dopo il confronto. Il conduttore ha chiamato la sua ospite nel confessionale e a quel punto ha proposto all’attrice di diventare una concorrente ufficiale del Grande Fratello.

Jane Alexander, emozionata, ha affermato: “Ma ti devo rispondere adesso? Guarda che due rosse cattive in una casa non le avete mai avute. Sto tremando”, la risposta di Jane Alexander, spiazzata ma anche emozionata per quell’invito. Nei prossimi giorni, dunque, deciderà se accettare la proposta di diventare una concorrente. Il pubblico di Canale 5 incrocia le dita perché convinto che il suo arrivo potrebbe dare una scossa agli equilibri della Casa.