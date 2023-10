Il Grande Fratello 2023 continua a zoppicare ed ecco che per salvarlo Alfonso Signorini è pronto a calare l’asso. Durante una delle ultime dirette la spoilerata clamorosa è arrivata da Letizia Petris. Un colpo estremo per recuperare punti e provare a risalire e, soprattutto, convincere Pier Silvio Berlusconi di puntare anche per il prossimo anno sul conduttore. Signorini che sembra traballante, almeno a quanto riportano alcune voci esplose settimane fa.

>“Nuovi concorrenti”. GF, la notizia è di quelle boom: dopo tanto parlare, arriva da Signorini in persona

Si leggeva su X: “Per la prima volta in dieci anni, nel palinsesto di punta in prima serata, hanno avuto difficoltà a sviluppare la puntata. Questo è un episodio preoccupante. Chiusura anticipata, atmosfera pesante, difficoltà per sviluppare la puntata raccontano, non accadeva da decenni. La chiusura anticipata diventa un’ipotesi sempre più concreta”.





Grande Fratello 2023, Soleil Sorge pronta ad entrare?

“Nei toto nomi per i possibili ed eventuali sostituti alla conduzione del #grandefratello si inizia a fare un solo nome, quello di Silvia Toffanin, figura che verrebbe ben vista e non solo dai dirigenti Mediaset”. Questo non significa assolutamente che Signorini se ne andrà dalla conduzione del Grande Fratello a breve. Si pensa però all’eventualità che questo possa accadere.

Per recuperare ascolti ora pare che Alfonso Signorini sia pronto a puntare tutto su un’ex gieffina. Di chi si tratta? Lo ha detto Letizia: Soleil Sorge. Una voce che non è confermata ma le sue parole sembrano remare forte in questa direzione. Letizia, oltre a fare i complimenti a Soleil, ha ammesso di avere un desiderio, quello di incontrarla.

“Ti giuro è un’icona proprio per me, è un mix tra Heidi e Beatrice” e una persona che non perde mai il controllo. “A parte che è una fig* assurda”, ha concluso la Petris. E subito i telespettatori hanno mangiato la foglia: “Ecco, questo è un discorso organizzato per far entrare Soleil”. E sembra sia proprio così