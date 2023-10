Grande Fratello 2023, nuovi concorrenti pronti a varcare la gettonarissima porta rossa. Un reality show, quello di Alfonso Signorini, che promette sempre grandi colpi di scena al pubblico di telespettaroti italiani. E il motivo è presto spiegato: l’edizione 2023 della trasmissione ha un format del tutto diverso. Un mix esplosivo tra concorrenti vip e nip, ovvero non-famosi, pronti colpire nel segno e schivare il rischio di abbandonare il gioco prima di raggiungere il traguardo. E adesso, come se non bastasse, alla lista delle sorprese si aggiunge anche un’altra novità.

Nuovi concorrenti pronti a entrare nella casa del Grande Fratello 2023. Il padrone di casa Alfonso Signorini lo avrebbe annunciato al pubblico nel corso dell’ultima puntata e in attesa della messa in onda di lunedì: “molte sorprese”, è stata l’espressione utilizzata da Alfonso che però ha deciso di tenersi per se stesso ancora qualche dettaglio.

Nuovi concorrenti pronti a entrare nella casa del Grande Fratello 2023. Ecco di chi si tratta

Il mondo del gossip e dei più appassionati, però, riesce sempre ad avere la meglio. E infatti ci ha pensato Davide Maggio ha rendere noto il colpo di scena in vista di lunedì 16 ottobre. La notizia è stata dunque riportata e diffusa sul sito, e tenetevi forte, il primo nome fatto è quello di Jill Cooper: “Nella casa c’è già stata ma solo per ‘lavoro’. Nella puntata di lunedì prossimo, la personal trainer varcherà la porta rossa”.

Tutti infatti ricorderanno quando l’americana ha tenuto le lezioni di fitness ai concorrenti della casa più spiata d’Italia. Jilli inoltre ha anche tenuto le lezioni agli allievi di Amici, oltre ad aver preso parte all’edizione di Pechino Express nel 2017 insieme ad Antonella Elia. Ma le sorprese non finiscono qui di certo. Infatti Jill non sar la sola a varcare la gettonatissima porta rossa del reality show.

Attesissimo anche un altro ingresso, del tutto inaspettato più che mai. Stiamo parlando proprio di Giampiero Mughini. Già ad agosto su di lui sono state messe in circolo le voci in merito alla partecipazione o meno alla trasmissione. Una conferma, dunque, attesissima che finalmente è arrivata. Il pubblico dovrà invece attendere ancora un po’ di tempo per scoprire se anche Jane Alexander prenderà parte al cast di concorrenti.