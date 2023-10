Al Grande Fratello è innegabile la complicità di alcuni concorrenti, due su tutti. Ma quello che è successo ore fa ha urtato e non poco il pubblico di Canale 5, sempre attento a condividere sui social i momenti salienti della Casa. E questa volta protagoniste sono le ragazze, che si sono lasciate andare a insinuazioni di “cattivo gusto” secondo molti telespettatori. Tutto è partito da un dialogo ambiguo tra Anita Olivieri e Letizia Petris in cui è emerso un riferimento sospetto riguardo alla coinquilina forse più chiacchierata fuori e dentro la Casa.

Durante la discussione, le due concorrenti hanno lasciato intendere che la compagna di avventura avesse avuto un rapporto intimo con un altro abitante della Casa usando la metafora dello “sciacquarsi la bocca”. Un gesto che è stato subito interpretato come un possibile sottinteso di un coinvolgimento più intimo tra i due, che in effetti poco prima erano a letto insieme, sotto le coperte, a scambiarsi confidenze e tenerezze.

“L’ho vista in bagno…”: pubblico del GF nero con la concorrente

Stiamo parlando di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Tutti li hanno visti chiacchierare sotto le coperte. Poi dopo lei è andata in bagno e aperto il rubinetto. Anita ha visto tutto e riportato l’accaduto alle amiche facendo anche l’imitazione dell’attrice. Samira Lui ha ascoltato il racconto delle due e reagito con una risata. Già questo ha sollevato la polemica in rete, con tanti che parlavano di cattiveria gratuita nei confronti di Beatrice.

In molti, però, non hanno colto alcun riferimento in quanto mimato e raccontato da Anita, tanto da dire: “Io, sinceramente,non ho capito niente di quello che ha detto“. E quindi tra un “Anita sta insinuando sconcezze tra Beatrice e Giuseppe. Veramente perfida” e un “Parlano di Beatrice che effettivamente si è baciata con Giuseppe e va a sciacquare la bocca!!!”, c’è chi spiega “Credo che qualcuno stesse facendo sesso orale in bagno… a letto poi è andata in bagno a sciacquare la bocca”.

A quel punto diversi utenti hanno sottolineato che tali insinuazioni sono inappropriate e non dovrebbero avere spazio in un programma televisivo così tanto seguito. “Beatrice mi sa che ha sentito, mi sa che è nera e ne ha tutte le ragioni […] GF è ora di prendere provvedimenti su alcuni Gieffini […] non nascondete tutto come al solito“, ha scritto un altro telespettatore.