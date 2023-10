“Sto gran figlio di mig***”. GF, Beatrice Luzzi fuori di sé: insulti pesantissimi al concorrente

Cose choc sono uscite fuori nelle ultime ore sul Grande Fratello. Ad essere protagonista del fatto Beatrice Luzzi, la quale non ha risparmiato insulti pesantissimi nei confronti di un altro concorrente. Nonostante questo episodio sia avvenuto nel corso della puntata in diretta di giovedì 19 ottobre, solamente ora si è scoperto questo fuori onda dell’attrice che è apparsa decisamente furiosa alla luce di quanto aveva appena saputo.

Non sappiamo se ci siano state conseguenze per lei, con qualche eventuale richiamo in confessionale per il linguaggio utilizzato, ma certamente al Grande Fratello Beatrice Luzzi sta vivendo una fase molto complicata. Il pubblico è nella maggior parte dei casi dalla sua parte, ma queste sue affermazioni hanno fatto indispettire diversi telespettatori, i quali l’hanno criticata duramente per aver offeso così duramente il coinquilino.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi insulta un gieffino: “Figlio di mig***”

Grazie ad alcuni utenti di X (ex Twitter), è stato possibile scoprire cosa ha detto nel corso della diretta. La regia 1 di Mediaset Extra l’aveva ripresa mentre dialogava con Giuseppe Garibaldi e lei era esplosa così nel fuori onda: “In tutte queste settimane qua dentro? Che io sono stata con te perché ho fatto un gioco e ora sono una giocatrice? Diglielo te. Diglielo te, perché è la cosa più assurda e cattiva che ho sentito in vita mia e io mi sono messa con te per gioco e ho gestito i miei figli per gioco”.

La donna ha attaccato Alex Schwazer: “Che fio de na mi*ta! Perché in verità a me piaceva lui? Ma li mort* tua oh!”. E l’utente che ha condiviso il video ha commentato subito: “Continuate a proteggerla e osannarla. Bravo Piersilvio e tutto il cocuzzaro pensavo che con le diffamazioni su angelica avevamo chiuso.. e invece sa fare di peggio”. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa questione nelle prossime ore.

Beatrice luzi su Alex: che figlio de na mignotta

Ma li mortacci sua



Però tanti altri hanno anche condannato l’atteggiamento di Alex Schwazer, infatti per molti avrebbe inventato il fatto che Beatrice abbia davvero provato interesse nei suoi riguardi e che si fosse bloccata solo perché lui è sposato.