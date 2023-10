Giuseppe Garibaldi, la frase choc su Samira Lui. E alla fine quello che in Casa si mormorava da tempo è venuto fuori in modo dirompente. Da settimane gli inquilini del Grande Fratello non fanno che parlare del rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe. I più non credono che la storia sia autentica. È uscita fuori anche la segnalazione di un conoscente del barista che sosteneva che il concorrente stesse facendo tutto solo per avere visibilità quindi per strategia.

Già l’uscita di Samira Lui ha mandato in tilt Giuseppe Garibaldi, particolarmente dispiaciuto di vedere la modella e showgirl abbandonare la Casa. D’altra parte anche Beatrice Luzzi è apparsa particolarmente infastidita dalle insinuazioni degli altri sulla ‘cotta’ che Giuseppe avrebbe preso per la ragazza. Ma adesso è successo qualcosa di imprevedibile…

Leggi anche: Chi è Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello: origini, età, altezza, peso, fidanzata, lavoro





Giuseppe Garibaldi lo ammette: è innamorato di Samira

Con un colpo di scena degno di Beautiful Giuseppe Garibaldi ha ammesso ad Anita di essere inammorato di Samira Lui e che per lui lei era “la persona più importante della Casa”: “Non potevo dirle che ero innamorato di lei. Se lei diceva di mantenere le distanze. E se poi lei invece usciva? Io lo sapevo che lei non poteva ricambiare. Io lo sapevo. Avevo paura che dicendole le cose, per mantenere una sua figura…”. In seguito Giuseppe ha ribadito il concetto anche a Beatrice.

“È stata la persona più importante che c’era qui” ha detto Giuseppe. E Beatrice ha reagito: “Questo dice tutto sulla mia insicurezza. È più importante lei per te, capito? È giustificato che avessi dei dubbi Giuseppe […] Come pretendi che io possa vivere un rapporto con te? Scusami Giuseppe, ma guardami…”. “Il sentimento che hai avuto per Samira – le parole di Beatrice – era decisamente più ampio di quello che avevi potuto avere per me. La verità è difficile da accettare. Giuseppe non dovevi iniziare una storia con me, onestamente”.

il bidello ha appena ammesso di essere innamorato di samira io ve lo sto giurando pic.twitter.com/TsGujdmcva — Paola. (@Iperborea_) October 20, 2023

Bea:" Se per te la persona più importante è Samira come pretendi che io possa vivere un rapporto con te?…ma guardami Giuseppe…"

GAME SET MATCH #grandefratello pic.twitter.com/swntMH91FD — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) October 20, 2023

La discussione è andata avanti. Giuseppe le ha detto: “Quando uno parla con la verità a te non sta bene. Mi posso sfogare una volta dopo 50 giorni?”. E Beatrice: “Se ti sfogavi sui cavoli tuoi invece che sui miei era decisamente meglio. Sento molta confusione da parte tua!“. Lui ha ribattuto dicendo di avere le idee molto chiare. Allora l’attrice gli ha chiesto di chiarirle anche a loro (con loro c’era anche Ciro, ndr). A quel punto Giuseppe ha tirato in ballo e la versione secondo cui Beatrice sarebbe attratta fisicamente da Giuseppe, ma preferirebbe una storia con una persona già legata sentimentalmente. L’attrice ha negato questa versione poi ha chiesto a Giuseppe se credesse a lei oppure ad Alex. Il barista ha tentennato e a quel punto Beatrice ha spiegato che non c’era più nulla da aggiungere.

“Cosa mi ha fatto Giuseppe”. GF, da Beatrice Luzzi: il clima si scalda. Arrivano accuse pesanti