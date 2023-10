Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi contro Giuseppe Garibaldi. Tra i due ormai scorrono i titoli di coda, la situazione è compromessa. La loro relazione è stata sotto i riflettori. Su Chi Magazine una lettrice ha scritto: “Al Grande Fratello 2023 la liaison tra Beatrice (una rosa rossa con spine acuminate in un cesto di patate novelle) e Giuseppe (l’unico individuo che ha sentito, in lei, non le spine, ma il profumo) ha il sapore di questo autunno tardivo, con l’incursione di una inaspettata estate”.

>“Che poi Heidi…”. Imbarazzo al Grande Fratello, Giselda parla e tutti tra sorpresa e risatine

“Lo sguardo giovane e curioso di lui, tuttavia, tradisce sorta di impossibile scommessa da vincere, mentre gli occhi disincantati di lei esprimono l’illusione del ritorno di una seconda stagione “calda”, destinata a finire presto per chi, come Beatrice, avanti negli anni, facile preda di una vaga nostalgia di amore”.





Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi contro Giuseppe Garibaldi

Negli ultimi giorni sono state già le prime discussioni, come ogni relazione che si rispetti. In alcune occasioni è stato lo stesso Giuseppe a manifestare alcune perplessità che gli altri hanno prontamente ingigantito. D’altra parte Beatrice non gode di grande simpatia nella Casa. La gieffina non ha mai avuto vita molto facile all’interno della casa più spiata d’Italia, in particolar modo per alcune sfumature caratteriali.

Che i compagni di gioco non hanno mai compreso con chiarezza. Poi gli ultimi eventi non hanno di certo aiutato: i consueti confronti accesi con Massimiliano Varrese ne sono la prova tangibile. Eppure nelle ultime ore il pubblico italiano ha avuto modo di assistere a un notevole cambio di rotta. Non solo con Massimiliano, anche con Giuseppe.

Con il quale sono arrivati i titoli di coda. Lo ha confessato ad un altro inquilino: “Il fatto che lui abbia raccontato le nostre conversazioni intime è abbastanza imperdonabile”. Questo ciò che riporta anche il sito Blogtivvu. Poi è arrivata anche una segnalazione di una veccia conoscenza del gieffino che ha detto che “La storia con Beatrice è solo un modo per stare al centro dell’attenzione…”.