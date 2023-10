Grande Fratello 2023, scoppia la polemica tra i fan. Nelle ultime ore il pubblico italiano ha assistito al ritiro di Heidi Baci, evento che è stato poi ampiamente discusso anche tra i concorrenti rimasti in gara. A pronunciarsi con un pizzico di ironia anche Giselda Torresan. Nello specifico la gieffina stava chiacchierando con Massimiliano Varrese quando a un certo punto le è scappata una battuta che per molti è apparsa del tutto fuori luogo. E come spesso accade in simil casi, nel giro di pochi minuti sul web gli utenti hanno ampiamente commentato quelle parole.

Piovono critiche su Giselda Torresan. Ormai si sa che talvolta basta davvero una sola frase per attirare l’attenzione del pubblico a casa. Ed è quello che è accaduto a Giselda dopo l’uscita di Heidi Baci. La concorrente stava parlando con Massimiliano Varrese quando si è lasciata scappare una frase: “Massi domani viene mia mamma e mi dice ‘vieni a casa con me’”.

Per spiegare il motivo della frase pungente di Giselda è necessario fare un passo indietro e comprendere cosa è successo in puntata. Prima che Heidi Baci decidesse di abbandonare il gioco, infatti, ha ricevuto una visita da suo padre Genti. Il genitore ha esortato la figlia da un lato a tornare a casa e dall’altro a prendere le distanze da Varrese. Detto fatto, Heidi poi ha preso la sua decisione definitiva.

Il fatto dunque ha sollevato l’ironia dei presenti, o meglio, quella di Giselda che ha dunque commentato i fatti mentre si trovava in cucina in compagnia di Angelica Baraldi e Anita Olivieri, Jill Cooper e Massimiliano Varrese, per l’appunto. Dopo la battuta della Torresan, Massimiliano Varrese si è lasciato scappare una risatina.

Giselda “ massi domani viene mia mamma e mi dice vieni a casa con me “ la montanara che cerca di perculare Heidi che schifo sinceramente #grandefratello #gf pic.twitter.com/ICaqiRLvr0 — Soqquadro (@gicarestik2) October 18, 2023

A questo siparietto, ha fatto seguito l’esternazione di Anita Olivieri che sempre con toni ironici ha detto: “Che scema”. A questo punto Varrese ha ripreso parola, commentando tutto così: “Ci sta, ci sta”, dando quasi il suo appoggio alla battuta di Giselda. Morale della favola? Gli utenti sul web non sono stati indulgenti verso la Torresan: “La montanara che cerca di perculare Heidi che schifo sinceramente…”, ha scritto qualcuno su X a corredo del video del momento.