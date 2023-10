“Adesso la dovete cacciare!”, bufera su Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023. La sfida senza esclusione di colpi continua all’interno del reality di Alfonso Signorini. Sotto l’occhio del ciclone sempre lei, la più odiata (e anche amata) di questa edizione, almeno finora, Beatrice Luzzi. L’ex attrice di Vivere avrebbe detto, almeno da quello che riferisco alcuni coinquilini, qualcosa di davvero molto forte. Tant’è che gli stessi, poco dopo, avrebbero richiesto anche la relativa squalifica.

>> “Vi ho beccato!”. E scoppia il caos nella Casa: Beatrice Luzzi di nuovo contro tutti. Ma c’è di mezzo anche Garibaldi stavolta…

Ma cosa è successo in pratica? Letizia, insieme a Massimiliano, Rosy e Fiordaliso hanno fatto il punto della situazione e hanno raccontato cosa avrebbe detto Beatrice a Giuseppe. “Ha detto una cosa grave mentre non aveva il microfono. Ha detto tipo ‘perché te ti dai a tutte e sei un ragazzo facile’. Giuro, me l’ha appena detto Anita. Tu immagina se fosse stato Giuseppe ad averlo detto a lei”.





E ancora: “Era fuori dalla casa del Grande Fratello squalificato. Un uomo qui avrebbe preso la squalifica. Però la donna può dire una cosa del genere ad un uomo? Ma che discorso è? Perché al contrario sarebbe stato più grave? Queste cose non si dicono. Sei un ragazzo facile in base a cosa? Lei intendeva proprio un ragazzo facile con le donne. Della serie che la prima che ti viene intorno tu ci vai”.

Poi dice: “Anche Sami ha confermato che l’ha detto senza microfono. Se era un uomo comunque lo buttavano fuori”. Dopo le parole choc dei ragazzi arriva anche il nemico numero uno di Beatrice Luzzi, ovvero Massimiliano Varrese che dice: “Ma dai ma veramente ha detto una cosa così pesante? Non può dire una cosa del genere. Però se Giuseppe aveva addosso il microfono l’audio lo becca lo stesso e sarà stato registrato“.

#gf #GrandeFratello #beatriceluzzi



-chiunque ti avesse detto mi piaci, ci saresti stato

-prima che ti ho detto che mi piacevi non avevi avuto nessuna emozione nei miei confronti



è naturale che io penso a una cosa del genere

(che sei un uomo facile)



Lei ha sempre ragione. pic.twitter.com/L9LyTUnJ7G — La malmostosa (@Lilith_6a6) October 18, 2023

Fiordaliso ha invece commentato: “Vabbè dai ragazzi è un modo di dire. Non penso nemmeno che sia stato detto nel modo in cui intendete voi“. Una polemica che molto probabilmente non avrà conseguenze gravi per Beatrice Luzzi. Alla fine la frase, anche se dal punto di vista opposto sarebbe stata grave, riferita ad un uomo sembra quasi un complimento. Staremo a vedere.

