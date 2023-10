Grande Fratello, il rapporto tra Beatrice e Giuseppe continua a tenere banco. Mentre sono in tanti, sia dentro che fuori dalla Casa, a pensare che la loro relazione non sia autentica Alfonso Signorini è intervenuto sulle pagine di Chi Magazine. Il conduttore del reality ha spiegato: “Le emozioni che prova Beatrice le assicuro che sono autentiche“.

“Certo – ha continuato Alfonso – i suoi baci verso Giuseppe non saranno appassionati, come vorremmo. Sono baci consapevoli, espressione di un rapporto fatto di presente e non di futuro, un rapporto vissuto con maturità e con quel prezioso disincanto che l’esperienza di vita ci regala. I primi a non essere convinti di questa relazione sono proprio loro, Giuseppe e Beatrice, e questa loro resistenza mi piace, perché esprime maturità”. Proprio in queste ore l’attrice ha litigato con gli altri inquilini della Casa: al centro della discussione proprio la storia con Giuseppe.

Il caos nella Casa: Beatrice litiga con tutti

Proprio oggi pomeriggio, 18 ottobre, Beatrice Luzzi ha avuto un’accesa discussione con gli altri coinquilini. Diversi concorrenti si sono ritrovati in cucina a parlare del rapporto tra l’attrice e Giuseppe Garibaldi con quest’ultimo presente: in tanti volevano capire se lui avesse dei dubbi sulla relazione. Ebbene Beatrice è passata da quelle parti per due volte e in entrambe le occasioni gli altri hanno cambiato discorso.

Beatrice se n’è accorta ed è sbottata: “Tutti gli altri si mettono… Mi avete cacciata per parlare di me”. Gli altri, Ciro in testa, hanno negato invitandola a restare. Tuttavia l’attrice non si fida degli altri concorrenti. Angelica Baraldi, ad esempio, afferma: “Se io vedo un mio amico un po’ in difficoltà mi sento di aiutarlo”. Beatrice ha risposto: “Brava, sei molto buona, come al solito. Soprattutto se hai la possibilità di attaccare me…”.

Poi è stata Anita a criticare Beatrice Luzzi per aver dato a Giuseppe del “ragazzo facile“. A quel punto l’attrice ha ribattuto: “Ma se siete voi stesse a dirglielo, ripetete che lo sanno tutti che gli piaceva Samira, che sarebbe andato con Samira, quindi siete voi che girate il coltello nella piaga…”. Poco dopo Beatrice ha aggiunto: “Essendoci un sacco di ragazze belle e simpatiche, avresti accettato le avances di molte. È naturale come cosa”. Successivamente i due in camera da letto dopo alcuni lunghi silenzi si sono abbracciati. Chissà se riusciranno a trovare un po’ di pace…

