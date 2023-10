Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, anche Alfonso Signorini parla della loro storia. Il conduttore del reality di Canale 5 ha voluto dire la sua sulla storia nata all’interno della Casa del Grande Fratello tra l’attrice e il barista-bidello. Tutto è nato quasi per caso, un bacio e poi i due si sono avvicinati sempre più. Ci sono state già le prime discussioni, come ogni relazione che si rispetti. Inoltre c’è chi è pronto a giurare che tra i due ci sia stato anche il primo raporto ‘intimo’.

Mentre nel pubblico molti non vedevano l’ora che i due si lasciassero andare negli ultimi giorni i coinquilini hanno espresso i loro dubbi sull’autenticità del rapporto. In alcune occasioni è stato lo stesso Giuseppe a manifestare alcune perplessità che gli altri hanno prontamente ingigantito. D’altra parte Beatrice non gode di grande simpatia nella Casa. Poi è arrivata anche una segnalazione di una veccia conoscenza del gieffino che ha detto che “La storia con Beatrice è solo un modo per stare al centro dell’attenzione…”.

Alfonso Signorini e le dichiarazioni su Beatrice e Giuseppe

Su Chi Magazine una lettrice ha scritto: “Al Grande Fratello 2023 la liaison tra Beatrice (una rosa rossa con spine acuminate in un cesto di patate novelle) e Giuseppe (l’unico individuo che ha sentito, in lei, non le spine, ma il profumo) ha il sapore di questo autunno tardivo, con l’incursione di una inaspettata estate… Lo sguardo giovane e curioso di lui, tuttavia, tradisce sorta di impossibile scommessa da vincere, mentre gli occhi disincantati di lei esprimono l’illusione del ritorno di una seconda stagione “calda”, destinata a finire presto per chi, come Beatrice, avanti negli anni, facile preda di una vaga nostalgia di amore”.

“Si sa – scrive ancora – noi signore over (o nonne o streghe), ormai trasparenti per i più, possiamo attirare l’attenzione altrui non certo per le nostre fusa, quanto, piuttosto, solo per i nostri graffi. Questi reality show (soprattutto sotto la tendenza moralizzatrice imposta, giustamente, dagli autori) sono di base fiction movie e dimostrano ancora una volta che la realtà virtuale di uno schermo è puro fake illusorio. I baci tra Beatrice e Giuseppe – lei a labbra strette per pudore, lui con poco trasporto per prudenza – lo testimoniano ampiamente”.

Arrivano le prime incomprensioni tra

Alfonso Signorini ha subito risposto: “Le emozioni che prova Beatrice le assicuro che sono autentiche. Certo, i suoi baci verso Giuseppe non saranno appassionati, come vorremmo. Sono baci consapevoli, espressione di un rapporto fatto di presente e non di futuro, un rapporto vissuto con maturità e con quel prezioso disincanto che l’esperienza di vita ci regala. I primi a non essere convinti di questa relazione sono proprio loro, Giuseppe e Beatrice, e questa loro resistenza mi piace, perché esprime maturità”.

