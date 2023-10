Nella casa del Grande Fratello due dei protagonisti più in vista sono senz’altro Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due si sono conosciuti attentamente giorno dopo giorno e alla fine è sembrato ormai essere scattato il sentimento. Il pubblico sta sognando ad occhi aperti una storia d’amore tra i due concorrenti, eppure nelle ultime ore è emerso un dettaglio molto importante che potrebbe cambiare del tutto le carte in tavola.

Tutti sono certi del fatto che al Grande Fratello Beatrice Luzzi sia ormai innamorata di Giuseppe Garibaldi. L’avvicinamento tra i due è stato notato in maniera chiara, ma qualche perplessità è venuta fuori dopo una segnalazione che potrebbe diventare anche preoccupante. Evidentemente lei ancora non può sapere niente, così come anche il bidello, ma c’è chi ha scritto delle cose molto pesanti che potrebbero stravolgere il loro rapporto.

Grande Fratello, cosa si è scoperto su Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Come riferito dal sito Isa e Chia non ci sono assolutamente perplessità per quanto concerne la protagonista del Grande Fratello. Beatrice Luzzi sembra essere seriamente interessata a Giuseppe Garibaldi, ma è proprio sul gieffino che invece i dubbi stanno aumentando. E la ragione è una, infatti l’influencer Deianira Marzano è stata contattata da un’utente, che dice di conoscere il ragazzo, la quale ha puntato il dito contro di lui smascherandolo.

La segnalazione dell’internauta farebbe capire che Giuseppe starebbe fingendo con Beatrice, infatti ecco cosa è stato scritto: “Deia, hai presente Garibaldi del GF? Siamo della stessa città, lo conosco dalle elementari, sì è simpatico ed è un personaggio. Ma lui aveva sempre avuto la fama di entrare nel mondo dello spettacolo, infatti da anni che ci prova in tutti i modi. La storia con Beatrice è solo un modo per stare al centro dell’attenzione. Prima di partire, raccontava in una chat di gruppo che ne avrebbero viste delle belle”.

E infine è stato rivelato: “Perché lui si fidanzava con la prima famosa che ci sarebbe stata! Ecco, se Beatrice fa sul serio mi dispiacerebbe perché lui è un burlone ma calcolatore“. Quindi, Giuseppe starebbe portando avanti una sua tattica secondo questa accusa. Ma vedremo nei prossimi giorni come cambierà il loro legame.