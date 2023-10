Caos totale al Grande Fratello, infatti Massimiliano Varrese è intenzionato ad abbandonare la casa. Questa almeno è stata la sua esclamazione, fatta a poche ore dalla nuova puntata in diretta con Alfonso Signorini. Lui ha perso completamente la pazienza e ha fatto intendere di essere parecchio sofferente, dunque la permanenza nel reality show sarebbe fortemente a rischio. Tutto è successo da un momento all’altro e ancora non sappiamo come evolverà la situazione.

Al Grande Fratello Massimiliano Varrese si è arrabbiato non poco e ha ora minacciato di abbandonare la casa. Si è accorto di qualcosa che non avrebbe mai voluto vedere, accaduto durante la notte, quindi si è infuriato e ne ha dette quattro ad alta voce. Ovviamente le telecamere non potevano perdersi questo momento e hanno indugiato sull’attore, il quale si è sfogato moltissimo mentre dialogava col coinquilino Ciro Petrone.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese pronto ad abbandonare: “Non ce la faccio”

Dunque, la conversazione al Grande Fratello di Massimiliano Varrese, sempre più pronto ad abbandonare il programma, è cominciata in questo modo come ricostruito dal sito Novella 2000: “Anche questo, porca pu**ana. A quest’ora devi girarle intorno? Ma io dico… Adesso mi girano e poi sbrocco. Reggo, reggo e poi sbrocco”. Nonostante abbiano tentato di tranquillizzarlo, il suo nervosismo non è diminuito e ha annunciato la volontà di andarsene.

La furia di Varrese è scaturita dal fatto che Heidi Baci, che a lui piace moltissimo, è sempre più vicina a Vittorio Menozzi. Quindi, gli è scattata la gelosia e alla fine ha esclamato: “No, io lascio la casa. Non ce la faccio più, mi sento sotto pressione“. La ragazza poi è andata verso di lui e la situazione è tornata pian piano alla normalità, anche se è difficile prevedere cosa potrà accadere e quale sarà la decisione definitiva di Massimiliano.

La gelosia, la tossicità e il soffocamento di un comportamento simile non è normale



Ricordiamo a tutti che non sono in una relazione, e lui non puo pretendere niente



Ps: Cmq Heidi dovrebbe essere più trasparente con lui#grandefratello pic.twitter.com/PWGxbaBl68 — AriaAdion (@aria_adion) October 16, 2023

Massimiliano: -“Io abbandono la casa”



HEIDI FACCI STO GRANDE FAVORE PORTALO ALL'ESASPERAZIONE E FALLO USCIRE DALLA PORTA ROSSA #grandefratello #gfpic.twitter.com/k0X1rObhDl — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 15, 2023

Alcuni utenti hanno attaccato duramente Varrese: “La gelosia, la tossicità e il soffocamento di un comportamento simile non è normale. Non sono in una relazione e lui non può pretendere niente”, “Heidi, facci sto grande favore. Portalo all’esasperazione e fallo uscire dalla porta rossa”.