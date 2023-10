Una notizia clamorosa ha sorpreso anche il pubblico del Grande Fratello. Un concorrente ha fatto una dichiarazione di amore nei confronti di una sua coinquilina, la quale è rimasta senza parole. Pensava che lui potesse provare qualcosa nei riguardi di un’altra gieffina, invece le sue parole sono state chiarissime e non lasciano spazio ad altre possibilità. Ma la situazione non è affatto semplice e colei che ha ascoltato quelle parole ha messo subito dei punti.

Ma ciò che sta facendo rumore nella casa del Grande Fratello sono indubbiamente le parole del concorrente, che ha fatto una dichiarazione di amore improvvisa e molto netta: “Non sono riuscito ad eliminarti dalla mia testa. A me piaci e punto. Io l’ho ammesso a me stesso. Il fatto che tu sia fidanzata non cambia nulla sul mio pensiero, perché continui a piacermi, però so che sei occupata e ti rispetto. Tu dici che saresti un problema per me? E chi ha detto che non mi piacciono i problemi?”.

Grande Fratello, concorrente fa una dichiarazione di amore: “Tu mi piaci”

Ma nonostante queste affermazioni, la protagonista del Grande Fratello è rimasta abbastanza incredula. Dopo che questo concorrente ha fatto la dichiarazione di amore davanti a lei, quest’ultima ha reagito così: “Ma non ti piaceva Anita? Ah dici che ti piaceva solo esteticamente? Però io e lei siamo molto diverse a livello fisico. Come sai io ho una persona fuori ed è giusta che prenda questa cosa in considerazione. Sai che io per te potrei essere un problema più che una soluzione? Ma di preciso quando hai avuto la conferma che mi vedi come più che amica?”.

Ad essersi innamorato è Paolo Masella, che è stato travolto ufficialmente dalla compagna di avventura Letizia Petris, la quale è però impegnata dal punto di vista sentimentale. Il giovane ha aggiunto: “Ho avuto la conferma che mi piaci in questi due giorni che ti stavo più lontano. L’ho detto davanti a tutta Italia che mi piaci, se non fossi stato sicuro non l’avrei detto. Tanti mi dicono che siamo belli insieme, però io porto rispetto perché so che sei occupata”.

Ma Letizia, a prescindere dal fatto che sia fidanzata, non sarebbe proprio convinta dalle affermazioni di Paolo. Quest’ultimo sembrava essere preso tanto da Anita, quindi staremo a vedere se nella puntata in diretta del 16 ottobre ci saranno maggiori precisazioni.