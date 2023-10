Grande Fratello 2023, la notizia delle ultime ore. Il reality show di Alfonso Signorini continua a promettere grandi e imperdibili colpi di scena. Un cast del tutto diverso per questa attuale edizione del programma, che vede la convivenza forzata tra concorrenti vip e nip, ovvero non-famosi. Ma cosa potrebbe fare vacillare gli equilibri in casa per questa settimana? Grande attesa tra gli inquilini, che non possono che aspettare il verdetto decisivo.

Chi è il concorrente del Grande Fratello 2023 a rischio eliminazione? Un cast imperdibile popola quest’anno la casa più spiata d’Italia. Le regole? Quelle sono rimaste immutate per i concorrenti vip e nip, come ad esempio l’appuntamento settimanale con il televoto. E come accade in tal caso, ecco che seguire i sondaggi diventa un modo per metabolizzare il duro colpo.

Chi è il concorrente del Grande Fratello 2023 a rischio eliminazione? Parlano i sondaggi

Il sondaggio di questa settimana riguarda ovviamente i concorrenti finiti al televoto ovvero Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Rosy Chin. Per una delle tre concorrenti dunque il rischio di abbandonare il gioco si avvicina mentre ad attendere la preferita di questo televoto sarà come sempre l’immunità per la prossima nomination eliminatoria. Ma non solo.

Chi uscirà vincente dal televoto avrà anche l’onore mandare dritto al televoto un concorrente. Insomma, la posta in gioco sembra essere allettante. Per tornare ai sondaggi, come previsione di ciò che potrebbe dunque accadere, questa settimana la favorita risulta essere Beatrice Luzzi data al 68%. Segue Rosy al 19% e in ultimo Grecia con il 12%.

E solo per ricapitolare, al momento fuori dalla casa risultano: Claudio Roma, Marco Fortunati, Lorenzo Remotti e Arnold Cardaropoli. Insomma tra le tre concorrenti in nomination almeno una di loro sarà constretta a salutare gli inquilini e raggiungere chi è stato già ‘ferito’ dalle implacabili nomination a scopo eliminatorio. C’est la vie.