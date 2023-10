Grande Fratello, scoppia il caso “orecchino-gate”. Nella Casa del reality di Canale 5 sembra non ci sia un attimo di tregua. Recentemente abbiamo assistito al bacio tra Beatrice e Giuseppe poi c’è stata la frase choc di Angelica Baraldi. L’ex finalista a Miss Mondo ha fatto un giuramento a Beatrice dicendo: “Crepasse mia madre” per ribadire la sua sincerità. Una frase che ovviamente ha scatenato tante polemice e le è valsa numerose critiche.

Intanto sono tutti in attesa dell’ingresso dei nuovi concorrenti. Oltre a Giampiero Mughini e Jill Cooper a varcare la porta rossa sarò anche l’ex Temptation Island Mirko Brunetti che si è lasciato da poco con Greta Rossetti. Recentemente inoltre alcuni fan hanno fatto arrivare un messaggio aereo: “V&H, we love you. No lontani #baciozzi“ riferito al bacio tra Heidi e Vittorio, che ha fatto infuriare Massimiliano il quale ancora spera di far innamorare la Baci. Tuttavia adesso a far discutere sono le parole di Giuseppe Garibaldi.

Le dichiarazioni di Giuseppe al GF: scoppia l’orecchino-gate

Stanno facendo parlare le dichiarazioni di Giuseppe Garibaldi. Il gieffino, che dopo il bacio con Beatrice ha vissuto un momento di crisi proprio con l’attrice ed è stato accusato di fingere il suo interessamento, ha detto una frase che è stata prontamente censurata dalla regia del GF. Ma cosa ha detto? Beh, il barista-bidello ha parlato di orecchini: in particolare ha spiegato che a seconda di dove lo si porti, se a destra o sinistra, indichi un diverso orientamento sessuale.

In pratica Giuseppe ha sostenuto che molti ritengono che se uno porta l’orecchino a destra questo significa che la persona è gay. A sinistra, invece, è da eterosessuali. Le sue parole, però, sono state censurate dalla regia. Poco dopo Garibaldi ha aggiunto che dopo aver conosciuto amici gay e trans ha potuto imparare la bellezza di essere liberi senza essere giudicati.

Giuseppe che dice che grazie ai tanti amici gay e trans conosciuti quando si è trasferito,ha iniziato ad apprezzare ed imparare la bellezza della libertà di essere e senza avere paura del "giudizio"

👏 #grandefratello — 🔸 Direttrice Attilia 👣 (@quellicomeme71) October 14, 2023

Mi dispiace confermare quello che dice Garibaldi, purtroppo nei paesini soprattutto del sud la mentalità è quella, non si limita solo ad orecchino ma pure tatuaggi e via dicendo #grandefratello — WeWereOnABreak (@mikipivot) October 14, 2023

“Giuseppe che dice che grazie ai tanti amici gay e trans conosciuti quando si è trasferito,ha iniziato ad apprezzare ed imparare la bellezza della libertà di essere e senza avere paura del “giudizio” X lui era difficile anche tatuarsi o orecchino Bravo Giuspa” scrive un’utente. Poi c’è chi conferma le parole di Giuseppe Garibaldi: “Mi dispiace confermare quello che dice Garibaldi, purtroppo nei paesini soprattutto del sud la mentalità è quella, non si limita solo ad orecchino ma pure tatuaggi e via dicendo #grandefratello”.

