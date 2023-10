“Adesso la distruggo”. Il piano diabolico di Varrese su Beatrice. L’uomo ha raccontato ad alcuni suoi inquilini del Grande Fratello 2023, che ha in mente qualcosa di davvero molto cattivo. Un piano architettato da tempo per smascherare, a dire dell’attore, il vero volto della Luzzi. Eh sì, perché sono tutti convinti che la donna nasconda una personalità nascosta, che non ha intenzione di rivelare al mondo. Eppure Massimiliano Varrese avrebbe trovato un sistema, dice lui.

È uscito tutto fuori quando l’uomo, che non si è ancora ripreso dall’uscita di Heidi Baci e delle accuse del padre, parlando con Fiordaliso, avrebbe dichiarato di essere sicuro che Beatrice Luzzi sarebbe segretamente innamorata di lui. Arriva un’ulteriore conferma di questo assurdo piano di Massimiliano Varrese, dalle parole di Ciro, Rosy e Anita, che parlando proprio con Varrese, non entrando proprio nel merito, hanno detto che sarebbe una roba grandiosa.





“Adesso la distruggo”. Il piano diabolico di Varrese su Beatrice

L’attore napoletano ha quindi confessato di un piano orchestrato di Varrese. “Se lo fai succede un casino fra. Cosa? Cade la casa. Il protagonista di questa cosa? Ragazze al centro c’è Max. Se lui arriva fino alla fine che la porta a fare una cosa del genere e poi la molla e le dice… Mamma mia succede un casino veramente. Io non posso dirlo è una cosa pensata da lui. Non lo sto inventando è verissimo”.

E ancora: “Quando succederà direte ‘Massi che hai combinato’. Non posso dire chi è l’altra persona coinvolta”. Massimiliano Varrese poi ha detto senza spoilerare: “Non lo posso dire per il momento, adesso lo sa solo Ciro. Ve ne accorgerete nelle prossime settimane. Però se accadrà vi dirò ‘ve l’avevo detto‘”. Rosy Chin poi ha avuto un’illuminazione: “Oddio ho capito! No, adesso è tutto chiaro”.

Massimiliano vorrebbe provarci con Beatrice per metterla in difficoltà con Giuseppe e smascherarla secondo lui.

Chiudere chiudere.#GrandeFratello #beabaldi — Sara (@Sara20036194) October 22, 2023

Poi dice: “Volete vedere che ho capito? Il piano è tra lui e un’altra persona, lui che poi smaschera tutto e dirà ‘io ve l’avevo detto’. Max vuole fare V per Vendetta. Max e Bea“. Sembra chiaro quindi che Massimiliano Varrese vuole fingersi innamorato della Luzzi per farle ammettere di essere cotta. In effetti sarebbe davvero un piano diabolico. Ma tutto sta è capire se l’uomo lo farà davvero e sopratutto se Beatrice Luzzi cascherà nel tranello.

