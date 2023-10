“Per soldi”. Giampiero Mughini, l’accusa choc ai concorrenti del Grande Fratello 2023. In queste ultime ore aumenta la tensione nella casa del reality di Canale 5. Dopo gli ultimi avvenimenti, chiaramente, il nervosismo fa da padrone tra le quattro mura della casa più spiata d’Italia. Ultimo protagonista, ma solo in ordine cronologico, è il commentatore sportivo, Giampiero Mughini. Il famoso juventino ha deciso di scagliarsi su alcuni inquilini del Grande Fratello 2023 e di puntare a quel discorso che resta sempre in sordina di solito: il cachet dei concorrenti.

>> “Si è saputo di Beatrice Luzzi”. Grande Fratello, altro colpo di scena dentro e fuori la casa

Tutto è iniziato quando il verace opinionista tv, famoso per la sua irriverenza, si è messo a discutere con Angelica Baraldi. Parlando con la donna tuttavia, Mughini ha lanciato una piccola (grande) accusa a tutti gli altri. È successo tutto mentre l’uomo era seduto in giardino e la ragazza sta facendo un po’ di movimento sul tapis roulant.





“Per soldi”. Giampiero Mughini, l’accusa choc ai concorrenti del Grande Fratello

Ad un tratto la bella 26enne ha detto al collega d’avventura: “Ieri sera eravamo tutte qui in giardino a piangere perché pensavamo alle persone che abbiamo fuori, proprio un mortorio era”. Serafico Mughini ha quindi commentato ad Angelica Berardi, con una puntina di cattiveria: “Ma invece che piangere, pensate ai soldi che state guadagnando e che non vi meritate affatto”.

Una frase che ha lasciato senza parole la ragazza di Modena che poco dopo ha risposto all’opinionista sportivo e non solo: “È vero anche questo”. Finita lì. Neanche per sogno, perché a quel punto, dopo la frase condivisibile o meno di Giampiero Mughini, si sono chiaramente scatenati gli hater i commentatori seriali sui social. Molti spettatori del Grande Fratello quindi, hanno ri-condiviso la clip di Mughini dandogli ragione (per la maggior parte).

Uno ad esempio ha commentato: “Finalmente uno che dice le cose come stanno: mangiano, bevono, dormono, non lavorano e sono pure pagati”. Un altro invece scrive: ”Mughini li sta smontando uno a uno”. E ancora: “Lui è decisamente la bocca della verità”. Osannato da tutti, fino a che non commetterà qualche errore, a quel punto tutti contro, come sempre.

Leggi anche: “Via da UeD per il GF”. Incastrata da un clamoroso messaggio, lascia Maria ed entra nella casa