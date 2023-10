Fuori dal Uomini e Donne per sbarcare al Grande Fratello. Questo sarebbe il piano dell’ormai ex volto del dating show di Maria De Filippi. Secondo quanto ha fatto sapere una fonte all’esperta di gossip Deianira Marzano, l’ex tronista, che in questi giorni ha deciso di abbandonare il trono, potrebbe varcare la porta rossa più famosa d’Italia. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato l’esperta di gossip e influencer Deianira Marzano, che su Instagram ha pubblicato un messaggio di una sua fonte, secondo la quale la giovane sarebbe pronta per entrare al Grande Fratello.

La scorsa settimana ci sono stati nuovi ingressi al Grande Fratello. Giampiero Mughini, Jill Cooper e Mirko Brunetti sono ii tre nuovi concorrenti che lunedì 16 ottobre 2023 hanno fatto il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia con l’intento di far fiorire nuove dinamiche tra gli inquilini. E proprio con questo intento l’ex volto di UeD potrebbe entrare al Grande Fratello.

Manuela Carriero ha lasciato il trono di Uomini e Donne per il Grande Fratello

Manuela Carriero ha lasciato il trono di Uomini e Donne e grazie a una indiscrezione lanciata da Deianira Marzano potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello. L’ex tronista ha partecipato a Temptation Island nel 2021 con Stefano Sirena. La loro storia d’amore è naufragata nell’isola del viaggio nei sentimenti e alla fine ha ceduto al corteggiamento del tentatore Luciano Punzo uscendo con lui e vivendo una storia d’amore di circa due anni.

Dopo la rottura da Luciano Punzo, Manuela Carriero ha deciso di partecipare a Uomini e Donne iniziando la sua avventura nel settembre 2023. Avventura che però è durata poche settimane, visto che la giovane ha detto addio alla trasmissione condotta da Maria De Filippi. L’indiscrezione è stata data da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Manuela avrebbe deciso di lasciare il trono dopo aver capito che i due corteggiatori non erano interessati a lei.

Secondo la tronista di Uomini e Donne Michele Longobardi e Carlo Marini non avrebbero mostrato un vero interesse per lei e per questo motivo ha deciso di abbandonare il trono. Ma se la verità fosse un’altra? A dare una possibile spiegazione dell’addio di Manuela Carriero a UeD ci ha pensato Deianira Marzano, che su Instagram ha pubblicato un messaggio di una sua fonte, secondo la quale la giovane sarebbe pronta per il Grande Fratello.