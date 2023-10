Un cambiamento di marcia incredibile quello di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. Facendo il punto della situazione con Massimiliano Varrese prima della nuova diretta, in onda lunedì 30 ottobre 2023, il bidello teme il peggio visto che è al televoto eliminatorio. Insieme a lui, oltre all’attore con cui si è confidato, anche Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Valentina Modini. Uno di loro sarà definitivamente eliminato dal reality show di Canale 5 e Giuseppe ha una gran paura di uscire.

E così, dopo aver minacciato di essere pronto a rovinare il percorso di Beatrice se sarà allontanato dal programma perché fatto fuori dal pubblico, torna a parlare dell’ex volto di Vivere. Ma in tutti altri termini: “È una sensazione strana, non vi nego che sento la mancanza”. Per il pubblico questa ammissione non arriva a caso qualche ora prima della chiusura del televoto che lo vede tra i protagonisti.

La reazione di Anita alla confessione di Garibaldi su Beatrice

Anche nella Casa è ormai chiaro che i risultati del televoto dipendono molto da Beatrice, amatissima dai telespettatori. Ma certamente colpisce questa inversione di tendenza di Garibaldi. E qui si inserisce Anita Olivieri, che con il suo commento fa di nuovo infuriare tutti.

Sentendo l’amico provato perché sente la mancanza di Beatrice Luzzi, gli dice: “Ma per carità, tu senti la mancanza fisica parliamoci chiaro. Senti la mancanza per noia Poi esci da qua e dopo due settimane che sei pieno, non te ne può fregare di meno, ma non ci prendiamo in giro. Te ne arrivano 4 che sono la metà di Samira e tu caschi come chiunque, va bene non c’è niente di male. Però non ci prendiamo in giro”.

Giuseppe su Beatrice: "Vedi che ha anche i suoi lati positivi."

Anita: "Tutti abbiamo lati positivi."

“Tu hai gli ormoni a palla, non senti la mancanza. Tutti hanno dei lati positivi però dai non mi fare parlare…”, ha concluso Amita sostenuta anche da Rosy Chin. Secondo la chef Garibaldi sentirebbe questa mancanza solo per noia. Non solo, la cuoca consiglia all’amico di non provare nuovamente ad avere un contatto con Beatrice: “Altrimenti mi rimbambisci nuovamente”.