Il Grande Fratello è decisamente entrato nel vivo. E infatti c’è grande attesa di scoprire il nuovo eliminato, che sarà svelato nel corso della puntata di lunedì 30 ottobre 2023. In ballo ci sono tutti personaggi di spicco della Casa: Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares e Valentina Modini. Chi uscirà? Secondo gli ultimi sondaggi, la preferita della settimana sarà ancora Beatrice, come rivela Novella 2000 che aggiunge: “L’attrice infatti sembrerebbe essere la più amata dal pubblico, nonostante in casa sia stata spesso al centro di numerose liti”.

Nel sondaggio del sito, infatti, il nome di Beatrice Luzzi vola oltre il 50%. Staccatissimo il collega attore, che con il 10% si posiziona anni luce dietro gli altri. Ma come detto solo il verdetto comunicato da Alfonso Signorini in diretta ci dirà cosa succede davvero. Nel frattempo le tensioni tra coinquilini continuano a far mormorare gli utenti dei social. Come un brutto gesto di Letizia Petris nei confronti di Grecia Colmenares.

Grande Fratello, brutto gesto di Letizia Petris

È successo tutto in cucina, durante la cena. Letizia Petris e Rosy Chin si stavano preparando delle piadine e Grecia è arrivata chiedendone una. “Non ce ne sono più”, la risposta di Letizia che ha mandato su tutte le furie l’attrice. E il pubblico. Ma per fortuna a risolvere la situazione è arrivata Beatrice Luzzi, che ha scovato una piadina da qualche parte, offrendola all’attrice e calmando gli animi.

Ma nel frattempo, sui social, è partito il vortice dei commenti contro la Petris: “Letizia pessima come Rosy, Fiordaliso, Anita, Paolo, Ciro… zero umiltà. VERGOGNA!!!!”, ha scritto una persona. E un’altra: “Cominciano ad esagerare con la questione cibo nei confronti di Grecia. Poi per fortuna che arriva Bea e dice che le piadine ci sono ancora. TIÉ“.

Cominciano ad esagerare con la questione cibo nei confronti di Grecia.

Poi per fortuna che arriva Bea e dice che le piadine ci sono ancora.

TIÉ #grandefratello pic.twitter.com/igDLKqzxxs — Lalla (@Lalla84455247) October 29, 2023

Ma Letizia Paolo Rosy come si permettono di gestire il cibo che dovrebbe essere di tutti !! — Anna (@AnnaLamesta) October 29, 2023

E ancora: “Ma Letizia Paolo Rosy come si permettono di gestire il cibo che dovrebbe essere di tutti!”. Ma c’è chi fa notare che la situazione che si è creata l’altra sera non è per niente nuova: “Oggi con la piadina, ieri col prosciutto che il b…..o dava a chi voleva lui, ma non a Greçia. In più le ha detto di andare fuori“.