Anche il dopo-puntata al Grande Fratello merita di essere seguito. E anche giovedì notte, 2 novembre 2023, le aspettative del pubblico non sono state deluse perché in giardino si sono riunite alcune concorrenti e dato libero sfogo ai loro pensieri. Soprattutto Angelica Baraldi, ancora scottata da quanto accaduto durante la notte di Halloween con Giampiero Mughini, che per farla breve ha dato della zo…. Hanno chiarito in diretta, “La mia era una battutaccia da due lire e quella parola era in senso ironico“, si è scusato il giornalista.

Lei ha però iniziato a piangere al momento delle nomination (pur non votandolo) e nella notte ha continuato. “Non è mai capitato in vita mia che qualcuno mi dasse della zo…a davanti a tutta Italia. Io soffro troppo. Rick, la mia famiglia da casa sentono che mi danno della zo…Avevo messo in conto liti e discussioni, ma non che qualcuno mi dicesse che sono una poco di buono”, si è sfogata con le amiche in giardino.

GF, sfogo nella notte: “Fuori è successo qualcosa di grosso”

“Anche ieri mi è stato detto che sono volgare e dopo che l’attrice mi aveva dato della gatta morta. Certe cose sono pesanti e io non ce la faccio proprio“. Letizia Petris ha provato a consolare Angelica, così come le altre: “Pensi che per Alfonso sia facile nominare la parola z…la in diretta? Fuori è successo qualcosa di grosso. Fidati che è scoppiato un caso assurdo”.

La gieffina sostiene che ne abbiano “parlato tanto e se hai visto hanno massacrato Giampiero purtroppo per lui. Però forse dovresti riprovare a parlarci e a spiegargli che la cosa ti ha colpita molto“. Poi, a detta di molti telespettatori, Angelica ha però tirato fuori il vero motivo della sua disperazione.

“Ragazze lunedì esco io! Mi ha nominata Beatrice e tutti quelli che lei nomina escono. Li ha fatti fuori tutti e adesso è il mio turno. Dopo Samira tocca a me. Ora è il mio turno, Bea ha troppa gente che la sostiene. Lei li fa fuori tutti ragazzi è ovvio che accada nuovamente“. Uscirà davvero Angelica? E perché, si chiedono in tanti, non ha nominato Giampiero se era tanto delusa?