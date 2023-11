“Dovete uscire subito!”. Grande Fratello, Alfonso Signorini imbufalito durante l’ultima puntata del reality show. È successo giovedì 2 novembre 2023, dopo una settimana a dir poco scoppiettante. Il problema è che per alcuni è stata una settimana davvero intensa, si sono create delle grandi dinamiche, per altri invece è stata a dir poco moscia, senza niente da dire.



>> “Non fare così”. Letizia Petris disperata al Grande Fratello dopo la scoperta. E non sa ancora tutto…

Ed è proprio per questo che il padrone di casa ha deciso di dare una bella strigliata ai concorrenti. Ma cosa è successo in pratica? Alfonso parte da un pesante sfogo di Fiordaliso per parlare con tutti i ragazzi. Oramai durante le puntate e sui social si parla sempre delle stesse dinamiche: quelle tra Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese o Grecia Colmenares.





“Dovete uscire subito!”. Grande Fratello, Alfonso Signorini imbufalito

Secondo il conduttore del Grande Fratello 2023, sono proprio i ragazzi ad essere mosci, più degli anni precedenti. Allora Signorini comincia a sbraitare in diretta. “Non venite al Grande Fratello se state poi in giardino in crisi, perché ci sono tante persone che sognano di stare lì”. Poi Alfonso fa vedere una clip in cui Letizia, Paolo, Angelica e Mirko Brunetti attaccati da Fiordaliso che li accusi di stare fermi nella loro posizione e non si lascino andare alle emozioni.

Signorini dice che il pensiero della cantate “è condiviso da parecchie persone vedendo le vostre continue lagne”. Poi parte personalmente. “Iniziamo da Letizia, che lei non ne può piu delle tue lagnanze”. Risponde Paolo per lei che dice: “Non è lei che mi tiene appeso, sono io che sto appeso. Sta a me aspettare. Se ha una situazione complicata non deve sentirsi costretta dalle circostanze. Ci vuole tempo per macchinare una cosa”. Poi ancora: “Ciro, anche basta! Sei al Grande Fratello, hai tanto insistito tu, non abbiamo insistito mai”.

E ancora: “È da settimane che non ti muovi, devi darti una mossa. Prendi una tisana. Se non state bene dentro la Casa uscite, ve lo dico”. Come a dire, da parte di Signorini, che chi non garantisce un minimo di vitalità nella casa, rimanendo passivo sui divani, potrebbe anche abbandonare la casa. Lo ha detto chiaramente: ci sono migliaia di ragazzi che non vedrebbero l’ora di entrare al Grande Fratello.

Leggi anche: “Qual è il mio vero lavoro fuori”. Beatrice choc al Grande Fratello, la regia censura ma ormai si sa