Colpo di scena al Grande Fratello con Beatrice Luzzi che ha subito una censura improvvisa. Stava parlando con alcuni concorrenti di un tema ben preciso, quando c’è stato l’immediato intervento degli autori, i quali però hanno scatenato la reazione dei telespettatori. C’è stata molta delusione da parte loro, dato che avrebbero voluto ascoltare fino in fondo le dichiarazioni dell’attrice, invece è stata interrotta per evitare di far sentire altre affermazioni simili.

A proposito di Grande Fratello e di Beatrice Luzzi, prima di parlarvi di questa censura c’è un altro avvenimento da tenere in considerazione. Sulle prima al GF Massimiliano Varrese con Beatrice Luzzi ha avuto un rapporto abbastanza pessimo, ma lui sembrava volersi avvicinarsi. Tanto è vero che Garibaldi le ha confidato: “Mi ha detto che io sapevo che lui voleva avvicinarsi a te per conoscerti meglio. Parla molto del fatto che siete colleghi, fate lo stesso lavoro, c’è più empatia…”.

Grande Fratello, su Beatrice Luzzi scatta la censura: il motivo

Capiremo meglio nella prossima puntata, prevista nella serata del 2 novembre, come evolve il rapporto al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi, Garibaldi e gli altri concorrenti. Intanto, lei è stata costretta a subire questa censura durante una conversazione davanti a Jill Cooper, Giampiero Mughini e Massimiliano Varrese. La stavano tutti ascoltando con grande interesse, ma poi il suo audio è stato silenziato e il pubblico non ha potuto sentire altro.

Mentre stava dialogando soprattutto con Jill Cooper, Beatrice si stava concentrando sul suo lavoro, infatti ha annunciato di essere un’autrice del programma di Rai1, L’Eredità. Ma è stata zittita dalla regia del GF, trovando la protesta degli utenti di X: “Nooo, la censura mentre Beatrix stava raccontando del suo lavoro come autrice de L’Eredità. Volevo sentire tutto il resto del discorso”. Ma non è stato dunque possibile.

nooo la censura mentre beatrix stava raccontando del suo lavoro come autrice dell'eredità, volevo sentire tutto il resto del discorso pic.twitter.com/QELU2NLQeS — Paola. (@Iperborea_) November 2, 2023

Difficile immaginare che si possa tornare su questo tema, anche perché gli autori hanno forse voluto evitare che si parlasse di un programma della concorrenza su Canale 5. Resta il mistero su quello che stava dicendo Beatrice sul suo lavoro.