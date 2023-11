Grande Fratello, le ore prima della nuova puntata sono sempre cruciali. Senza contare che nella Casa il clima è tesissimo e lo abbiamo visto negli ultimi video che circolano anche sui social. In uno di questi, che trovate in fondo all’articolo, si vede una Letizia Petris disperata, in lacrime sul letto, consolata dall’amica Anita Olivieri che l’ha presto raggiunta in camera. L’amica ha provato a tirarle su il morale, suggerendole di parlare, anziché sfogarsi in questo modo.

L’audio è molto basso, evidentemente le due concorrenti del GF bisbigliano per non farsi sentire ma in ogni caso questo confronto non sembra aver aiutato Letizia Petris a placare le sue lacrime. Ma qual è il motivo di tanta disperazione? Presto detto, è ‘colpa’ di Fiordaliso. Come abbiamo raccontato anche negli articoli precedenti, la cantante si è letteralmente scatenata a 24 ore dal collegamento con lo studio di Alfonso Signorini.

Leggi anche: “Stasera mi fanno uscire”. Grande Fratello, la confessione choc della concorrente





GF, Letizia Petris disperata e in lacrime: cosa è successo

Nella serata di mercoledì Fiordaliso ne ha avute davvero per tutti i coinquilini. Ha per esempio definito il fidanzato di Angelica una sorta di “Mark Caltagirone”, ma non si è risparmiata anche con Mirko Brunetti e, appunto, Letizia Petris che come abbiamo scritto sopra è finita in una valle di lacrime.

In particolare nei confronti di Letizia Fiordaliso ha avuto da lamentare il suo atteggiamento con Paolo Masella, sempre molto ambiguo e il bilico, così come il suo essere troppo emotiva. E la cantante si è detta stanca di questi comportamenti e, per quanto l’abbia spesso difesa, ora sembra essere decisamente stufa.

Non Letizia che sta piangendo disperata nel letto per il cappottino di Fiordaliso (senza neanche averlo ascoltato)



ME LA STO FACENDO SOTTOOOOOO#grandefratello #gf pic.twitter.com/ZFIR8vRqM2 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 2, 2023

Secondo il suo parere, infatti, Letizia e Paolo dovrebbero lasciarsi più andare, anziché vivere con il freno a mano tirato e poi proprio la Petris deve togliersi il vizio di piangere per qualsiasi cosa. Le voci corrono nella Casa e quando Letizia Petris, così come altri, è venuta a sapere parte dello sfogo di Fiordaliso è scoppiata. In puntata le faranno vedere tutto? C’è da scommetterci.