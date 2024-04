Brutta notizia sull’Isola dei Famosi, infatti una decisione sarebbe stata presa da Mediaset. E Vladimir Luxuria chissà come l’avrà presa. Potremo già scorgere qualche reazione nel corso della puntata di lunedì 22 aprile, anche perché dovrà necessariamente informare il pubblico se queste indiscrezioni saranno confermate. Ma nessuno immaginava di dover assistere già a questo.

L’Isola dei Famosi sta per vivere una nuova puntata in diretta, ma dall’Italia è arrivata una notizia relativa ad una possibile decisione, che Mediaset starebbe per ufficializzare. Si tratterebbe di una vera e propria beffa per la conduttrice, che non potrà certamente gioire assieme agli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e all’inviata in Honduras, Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi, decisione Mediaset in arrivo: brutta botta per Vladimir Luxuria

Purtroppo per la padrona di casa l’Isola dei Famosi non sta ottenendo i risultati sperati. E la decisione di Mediaset potrebbe essere inevitabile perché gli ascolti televisivi non stanno dando le necessarie soddisfazioni anche a Pier Silvio Berlusconi. E vediamo cosa dovrebbe succedere già a partire da questa settimana, una novità che sorprenderà il pubblico.

Secondo il sito Tvpertutti.it, dovrebbe essere cancellato il doppio appuntamento settimanale dell’Isola dei Famosi. Sarebbe eliminata la puntata del giovedì, già a partire dal prossimo 25 aprile. Al posto del reality show dovrebbe andare in onda Terra Amara. Intanto, è spuntata una data per la possibile finale, ma tutto potrebbe ancora cambiare.

La finalissima potrebbe svolgersi il 10 giugno, ma se gli ascolti televisivi non dovessero migliorare, potrebbe anche essere stabilita una chiusura anticipata dell’Isola dei Famosi.