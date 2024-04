All’Isola dei Famosi 2024 Pietro Fanelli si è subito distinto. Definito “il poeta” anche da Vladimir Luxuria si è subito scontrato con il gruppo per questioni organizzative, dunque accensione del fuoco, divisione del cibo e aiuto nel costruire cose fondamentali come la capanna. Ha infatti deciso che non vuole collaborare con gli altri ma dare il suo contributo soltanto con discorsi e ragionamenti e nel corso della puntata del 18 aprile scorso è intervenuto a favore di Daniele, che ha un atteggiamento simile al reality di Canale 5.

“Vivo la mia vita in un modo diverso, vivo da bohémien, alle spalle della società”, ha spiegato il ‘poeta’, subito ripreso da Sonia Bruganelli: “Sarei felice se vincesse un poeta, ma sta passando un’idea sbagliata – il commento dell’opinionista – Non è che il poeta non deve fare niente e non occuparsi della sussistenza. La cultura può darla agli altri, ma non deve per forza dirla”. Ma Pietro non si è scoraggiato, continuato il suo discorso e soprattutto continuato a scontrarsi con il gruppo per questo motivo.

Isola, ultimatum del gruppo a Pietro

Il naufrago è sempre dell’idea di non voler aiutare gli altri, specie quando si sente che certe cose gli vengano imposte. Il gruppo ha provato a farlo ragionare ma invano, da qui l’ultimatum. Samuel Peron è stato il primo a spiegargli che in un contesto come quello dell’Isola l’aiuto di tutti è necessario ma Pietro ha risposto che avrebbe aiutato solo quando ne avrebbe avuta voglia.

Anche Greta è intervenuta per fargli capire che nessuno di loro in genere svolge questi compiti eppure tutti si stanno mettendo in gioco. Ma nemmeno i racconti del ballerino di Ballando con le Stelle sulle sue origini e su quanto sta mettendo ora in pratica lo hanno convinto.

Samuel prova a far ragionare Pietro senza però ottenere risultati.

Greta e Joe propongono quindi, di dargli le sue porzioni di riso e un po' di fuoco e poi sarà lui stesso a doversene occupare! 🔥🔥#Isola pic.twitter.com/u2ty399lUN — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 22, 2024

Pietro non è sembrato molto interessato a questi fatti e se è vero che ognuno porta ciò che vuole sull’Isola dei Famosi, lui vuole portare le sue idee e i suoi pensieri. Ma di certo con i pensieri non si mangia, e visto che la fame ora si fa sentire è scattato un ultimatum: se il poeta non aiuterà, allora che si facesse il suo fuoco, si costruisse la sua capanna, pescasse da solo e vivesse questa isola in totale autonomia non interferendo con gli altri. Lui ha accertato ma la domanda è: quanto resisterà?