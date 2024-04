Su Elisa Isoardi è stata presa una decisione praticamente quasi ufficiale per quanto riguarda il suo futuro. La Rai ha deciso di optare per un cambiamento improvviso e lei non sarà più protagonista della trasmissione. Svelato pure il nome del suo successore, che sarà al lavoro non solo nel corso della prossima estate ma anche a partire dal primo mese autunnale.

Non sappiamo come abbia preso questa notizia Elisa Isoardi, anche se i rumor non sono solamente negativi. La decisione della Rai di estrometterla dal programma condotto nei mesi scorsi non le avrà fatto piacere al 100%, ma per la conduttrice tv si preannuncia comunque una certa attività professionale. Non dovrebbe dunque restare ferma.

Elisa Isoardi, decisione Rai: sostituita dal collega a Linea Verde Life

Entrando nei particolari, Elisa Isoardi per effetto di questa decisione della Rai anticipata dal sito TvBlog non condurrà più il programma Linea Verde Life a partire dal prossimo settembre. Un altro collega prenderà il suo posto e continuerà ad affiancare Monica Caradonna, che invece avrebbe ottenuto la riconferma. Per l’ex di Matteo Salvini si profila comunque un’altra avventura nel piccolo schermo.

Secondo TvBlog, in sostituzione di Elisa Isoardi ci sarà Tinto, il conduttore di Camper che in estate sarà protagonista assieme a Lorella Boccia. Ma per i fan della presentatrice non ci sono solo brutte notizie, infatti le indiscrezioni delle ultime ore hanno fatto riferimento alla possibilità che la Isoardi possa presentare una nuova trasmissione su Rai2, subito dopo Bella Ma’ di Pierluigi Diaco.

Sempre secondo i rumor, la nuova trasmissione di Elisa Isoardi dovrebbe concentrare la sua tematica sui tutorial e si occuperà anche di diverse storie, che coinvolge il mondo delle donne.