“Boom in tempi record”. Raffaella Carrà, questo sì che è amore: è successo tutto nel giro di poche ore

È già partita la raccolta firme per intitolare l’Auditorium Rai a Raffaella Carròà, scomparsa a 78 anni il 5 luglio. A lanciare la proposta sui social è stata Milly Carlucci, la conduttrice che insieme a Raffaella ha frequentato di più lo studio Rai del Foro Italico. “Sto guardando con emozione Carramba che Sorpresa su Rai1, sarebbe bello intitolare l’Auditorium Rai del Foro Italico alla grande Raffaella Carrà”, ha scritto Milly guardando la replica della prima puntata dello show di Raffaella Carrà.

A Milly Carlucci si è subito accodata Mogol che ha scritto al presidente Marcello Luigi Foa, all’ad Fabrizio Salini e al cda della Rai: “Non devo spendere troppe parole per raccontare cosa ha rappresentato Raffaella Carrà per la televisione nel nostro Paese e in particolare per la Rai. Un’eccellenza assoluta che ha dato prestigio all’azienda e al nostro Paese nel mondo. Auspico – ha concluso Mogol – che questa proposta, sostenuta dai centomila associati Siae che rappresento, venga accolta con favore”.

Milly Carlucci ha anche svelato di aver contattato Raffaella Carrà per il Cantante Mascherato: “L’abbiamo contattata all’inizio di quest’anno per “Il Cantante Mascherato” ma non abbiamo avuto risposta. Abbiamo pensato “sarà all’estero”, “starà facendo qualcos’altro”, invece forse non voleva far sapere a nessuno cosa stava attraversando”, racconta la presentatrice. “Ho solo il rimpianto – aggiunge la Carlucci – di non averla potuta avere come “ballerina per una notte” a Ballando con le stelle”.





L’Auditorium del Foro Italico ha ospitato per anni Raffaella Carrà e i suoi ‘Carramba che sorpresa’ e ‘Carramba che fortuna’. Lanciata il giorno della scomparsa della regina della televisione italiana, la petizione “Intitoliamo l’Auditorium Rai del Foro Italico a Raffaella Carrà per onorarne la memoria”, è stata in grado di raccogliere decine di migliaia di firme in tempi record, superando la soglia dei 28mila firmatari.

Nel frattempo è partito tra le lacrime e gli applausi di tanti fan dalla sua abitazione in via Nemea 21 a Roma (zona Vigna Stelluti) il corteo funebre con il feretro di Raffaella Carrà. Rose gialle sulla bara della star, scomparsa il 6 luglio a 78 anni. Alla partenza, sotto casa, c’erano Michele Cocuzza e Barbara Boncompagni. Il corteo, diretto in Campidoglio dove è allestita la camera ardente, si fermerà un minuto per il pubblico saluto all’artista all’Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), alla Rai di Via Teulada 66, al Teatro delle Vittorie, alla Rai di Viale Mazzini 14.