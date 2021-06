Chiusa la stagione di Uomini e Donne Bohdan Beyba ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Samantha Curcio. Lo ha fatto dalle colonne di Fanpage.it al quale ha rilasciato una lunga intervista. “Mi ha voluto umiliare”, ha spiegato il corteggiatore. “È un pensiero che mi è venuto in testa. Ero il classico bad boy della situazione che doveva servire per ingelosire il ragazzo principale”. Parole pesanti, ma Bohdan Beyba non si ferma.

“Credo abbia voluto vendicarsi. È stata una scelta pensata. Anche il discorsetto che ha fatto, è stata una sorta di vendetta. È stato brutto a livello: già non sei la scelta, poi lei ti fa entrare con lui davanti e ti rimprovera di fronte a tutti. Non serviva stare lì a continuare a caricare – ha aggiunto Bohdan Beyba – L’ho messa alle strette, non ho fatto il suo gioco. L’ho vissuta proprio come una vendetta. Le avevo fatto già capire che sarei andato via con lei o senza di lei. Mi sono sentito mancato di rispetto. L’intenzione di Samantha era quella di umiliarmi, di farmi fare una figura pessima”.



Poi Bohdan Beyba svela un retroscena: “Sono tornato in camerino e mi hanno lasciato andare via immediatamente. L’unica persona venuta ad abbracciarmi è stata la costumista che mi aveva seguito. L’autrice che mi seguiva è venuta in camerino a chiedermi se fossi tranquillo, poi sono andato via. Ma va bene, non porto rancore a nessuno. So chi sono e da dove vengo, sono abituato a situazioni di questo tipo. Va bene così”.







Bohdan Beyba ha lasciato un’impronta a Uomini e Donne, tanto che in molti lo vorrebbero come tronista. “Mi piacerebbe moltissimo essere il nuovo tronista di Uomini e Donne – ha confessato – Sono sincero, ho legato tantissimo con lo staff, sono single e non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo, anche se credo che per come sono fatto io abbastanza introverso gli altri avrebbero difficoltà nel capirmi, poi chissà può darsi che invertendo i ruoli io mi apra un po’ di più, non saprei”.



E sulla sua donna ideale ha le idee chiare: “Facevo il buttafuori e qualche conoscenza mi è capitata. Ma lo fai quando sei più giovane – conclude Bohdan Beyba – Alla mia età vuoi andare oltre. I baci sono sempre quelli, il sesso è sempre quello, quindi cerchi di più. In trasmissione sono stato anche aggredito per questo motivo, ma sono andato per la mia strada”.