Ancora scintille tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. La storia iniziata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip si è clamorosamente chiusa a poche ore dall’eliminazione della showgirl dal reality show condotto da Alfonso Signorini e la richiesta del numero di telefono da parte di Biagio D’Anelli.

Una serie di incomprensioni – o un siparietto studiato ad arte, si chiede il pubblico – che hanno portato alla fine del rapporto tra i due, che sui social e in televisione non se le sono mandate a dire. “Ho una responsabilità troppo grande, non posso accettare che un uomo non sia comprensivo” ha affermato l’ex gieffina sul conto di Biagio D’Anelli. Mentre l’influencer, ospite nelle trasmissioni di Barbara D’Urso e Federica Panicucci, ha detto di essere stato liquidato nonostante abbia provato a cercarla.

“Miriana mi ha utilizzato. Appena uscita mi ha detto ‘parleremo da soli fuori, staremo insieme, perché saremo io e te e ne parleremo’. In realtà invece non è stato così”, aveva spiegato D’Anelli in tv. Nei giorni scorsi Biagio D’Anelli è tornato a parlare del numero di telefono di Miriana e del precedente flirt della gieffina con Nicola Pisu: “Sono venuto a sapere che in casa, quando si frequentò all’epoca con Nicola Pisu, lei gli lasciò il suo numero di telefono su un foglietto. Il numero quindi se lo ricordava in quella occasione? Non ho capito quindi perché ho dovuto lasciare il mio numero al suo agente”, si è sfogato Biagio D’Anelli.





Ora, però, il gossip si è concentrato proprio su Biagio D’Anelli, che nelle ultime ore ha pubblicato una storia con alcune emoji come la bandiera tedesca e le dita incrociate, tutti indizi che farebbero pensare all’ex fidanzata Silvana Curcio, residente proprio in Germania. Secondo gli utenti quello di Biagio con Miriana sarebbe stato l’ennesimo teatrino messo in scena solo per avere più chance di restare nella casa e in realtà tra l’influencer e la fidanzata non sarebbe mai finita.

“Parlavano tanto del teatrino di Alex, Soleil e Delia ma quello tra Miriana, Biagio e la ragazza di lui nemmeno scherza! La Trevisan sapeva benissimo che D’Anelli fosse fidanzato eppure sotto le coperte ci si metteva ogni notte. Questo per farvi capire che erano d’accordo!”, si legge sui social.