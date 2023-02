“Il verdetto nell’audio”. Gianluca Grignani e la bestemmia a Sanremo: arrivato il risultato della perizia

Bestemmia di Gianluca Grignani nella terza serata di Sanremo? Questa la domanda diventata virale sui social dopo l’esibizione dell’artista. Qualcuno ha scritto che il cantante avrebbe bestemmiato alla fine della sua performance. Durante la terza serata Gianluca Grignani ha dovuto stoppare la sua performance per dei problemi audio.

Alla fine della seconda esibizione ha lasciato il palco dimenticandosi di prendere i fiori da Amadeus. Rientrato in teatro, una volta preso il bouquet, l’artista ha pronunciato una frase e sui social è scattata la caccia alla bestemmia di Gianluca Grignani. Sui social in molti hanno scritto che Gianluca Grignani avrebbe bestemmiato.

Bestemmia di Gianluca Grignani a Sanremo 2023: l’esame dell’audio lo scagiona

Dopo lo scandalo della bestemmia, Gianluca Grignani è intervenuto sui social smentendo e sottolineando – attraverso il suo entourage – di aver detto “porto via”, prendendo i fiori che vengono regalati a ogni cantante. “Non so chi si é inventato questa cosa, ho detto “porto via” prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. É passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto”, ha detto l’artista pubblicando anche un video su Instagram.

Nella puntata di Ore 14 in onda il 10 febbraio 2023 Milo Infante ha dedicato ampio spazio alla polemiche sula bestemmia di Gianluca Grignani. “Poteva essere una macchia dopo una esibizione molto bella” ha detto il conduttore di Rai 2. In collegamento un esperto dell’audio che lavora per oltre 40 procure italiane, il quale ha esaminato l’audio smentendo categoricamente la bestemmia di Gianluca Grignani.

L’esperto ha confermato la versione dei fatti dell’artista mostrando il video dell’analisi e fatto ascoltare l’audio pulito dai rumori in cui si sente chiaramente il cantante pronunciare “Li porto via”. Nessuna bestemmia di Gianluca Grignani. Il caso chiuso e Milo Infante ha anche chiesto a Fiorello di far diventare virale questa perizia per dimostrare l’innocenza del cantante.