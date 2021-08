Nota al grande pubblico per programmi di cucina come “I menù di Benedetta” e “Bake Off Italia” Benedetta Gaia Parodi non sbaglia un colpo. Recentemente infatti anche i suoi libri stanno avendo successo. Ad oggi sono 17 le sue opere tutte incentrate sempre sul mondo culinario, ma ha scritto anche un ciclo di libri di fiabe “Le fate a metà”. Dopo la carriera come giornalista di Studio Aperto, insomma, è iniziata una nuova vita per Benedetta che ha trasformato la sua passione in una redditizia attività.

D’altronde Benedetta ha sempre respirato un’atmosfera particolare, sua sorella Cristina è anch’ella giornalista e conduttrice televisiva. E pure il fratello Roberto è uno scrittore e giornalista specializzato in viaggi in moto. Come se non bastasse, poi, Benedetta Parodi è sposata con il giornalista sportivo Fabio Caressa. I due hanno tre figli, Matilde, Diego ed Eleonora. Forse, però, in pochi conoscono i suoi genitori, Pietro e Laura. Ebbene proprio in uno degli ultimi post Benedetta ha pubblicato una foto proprio con sua mamma.

Nella foto vediamo Benedetta Parodi in compagnia della splendida mamma Laura. E la somiglianza è davvero notevole: sono proprio due gocce d’acqua! Nella didascalia la giornalista scrive: “Al mare o in montagna.. sei sempre la numero uno! Buon compleanno mamma..♥️”. È evidente il feeling e il forte legame tra mamma e figlia. Uno scatto bellissimo!





Evidentemente Benedetta Parodi e la mamma Laura hanno trascorso alcune giornate di relax in montagna e dunque l’occasione è stata colta al volo per scattare alcune foto insieme. Il paesaggio è stupendo, tanto verde e sicuramente tanta aria pulita per rigenerarsi con camminate in mezzo alla natura. In tantissimi hanno salutato con affetto e gioia le belle foto di famiglia. E anche il fratello Roberto Parodi ha commentato: “Bella la mia mamma 😍”. Come dargli torto?

D’altra parte Benedetta Parodi è molto attiva sui social e non manca di condividere foto di squisiti piatti e prelibate pietanze cucinate. Inoltre recentemente la scrittrice ha condiviso alcune riprese della prossima edizione di Bake Off Italia. Chissà cosa avverrà nella nuova stagione della seguitissima trasmissione. Intanto godiamoci le belle foto che Bendetta ama condividere con i suoi follower. Ce ne sono davvero per tutti i gusti!