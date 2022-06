Bella notizia per Federica Sciarelli. I dati degli ascolti tv registrati nella giornata di ieri, mercoledì 22 giugno, fanno sorridere qualcuno e lasciano l’amaro in bocca a qualcun altro. Diciamo subito che per quanto riguarda il prime time abbiamo assistito ad una grande frammentazione del pubblico. Insomma nessuno ha fatto la voce grossa. Ma ci sono, come sempre, vincitori e vinti.

A raggiungere il maggior numero di telespettatori è stato il film su Rai1 “Al posto tuo” che ha totalizzato 2 milioni di spettatori (12,7% di share). La bella notizia per Federica Sciarelli è che subito dietro al programma più visto della serata c’è proprio “Chi l’ha visto?”. La trasmissione che si occupa di persone scomparse ha infatti conquistato su Rai3 1,8 milioni di telespettatori, che equivale al 13,6% di share.





Su Canale5 ancora non decolla la fiction con Claudio Santamaria “L’Ora – Inchiostro contro piombo”. Anche nella serata di ieri la serie non è andata oltre il 9,1% di share, ovvero 1,3 milioni di telespettatori. Dati che rispecchiano quelli delle precedenti puntate. E non gioisce neppure Caterina Balivo che al rientro con un programma tutto suo, “Chi vuole sposare mia mamma”, su TV8 ha raggiunto appena 400mila utenti (2,7% di share).

Su Rai2 il programma “Kalipè” che si occupa di temi ambientali con Massimiliano Ossini e Maria Soave ha ottenuto il 5,2% di share (800mila spettatori). Buon risultato per “Chicago Fire” che su Italia1 ha raggiunto 1 milione e 131mila spettatori (7,9% di share). Se la cava pure “Controcorrente” che su Rete4 è stata la scelta di 699mila spettatori, ovvero il 6% di share.

Infine su La7 il programma di approfondimento con Andrea Purgatori “Atlantide” ha presentato l’appuntamento “Guerra e propaganda” conquistando 387mila telespettatori (3,6% di share). Su Nove, invece, “Stand Up – Comici in prova”, ha raggiunto appena l’1% di share (164mila spettatori).

