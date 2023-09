Colpo di scena su Belen Rodriguez, il più inaspettato dell’ultimo periodo. Ha fatto infatti una rinuncia improvvisa, quando i suoi fan erano ormai pronti per ammirarla. Lei è sempre attiva sui social networl, ma dopo l’addio a Mediaset sembrava imminente il suo ritorno anche nel piccolo schermo. Era partito il countdown e tutti aspettavano solo quel momento, ma ecco che lei a sorpresa ha deciso di fare il clamoroso dietrofront.

E ha gelato tra l’altro un conduttore, che è rimasto certamente incredulo davanti a questa scelta di Belen Rodriguez. La rinuncia è da ritenersi quasi ufficiale, quindi aspettarsi altri cambi di direzione è utopistico. Mistero comunque sul perché abbia voluto fare un gesto del genere, a poco dalla messa in onda del programma. E ora i suoi sostenitori si aspettano comunque qualche chiarimento anche attraverso Instagram.

Belen Rodriguez, rinuncia improvvisa: “Ha detto no al conduttore”

C’è davvero grande incredulità nel pubblico e nei fan di Belen Rodriguez, che non riescono a spiegarsi questa rinuncia e questa variazione di idee della showgirl argentina. Proprio all’ultimo momento si sarebbe tirata indietro, ma non sappiamo cosa l’abbia spinta ad agire così. E chissà che tipo di reazione avrà avuto il presentatore della Rai, che dovrà ricominciare a lavorare con una defezione importante. Anche se punterà forte sull’altro ospite.

Il sito DavideMaggio.it ha annunciato in anteprima che Belen non prenderà parte alla trasmissione Stasera C’è Cattelan su Rai2, condotta appunto da Alessandro Cattelan. La sua presenza era prevista martedì 26 settembre in seconda serata, quando il programma ritornerà a tenere compagnia ai telespettatori. Confermato invece l’arrivo di Tedua, il noto rapper italiano di 29 anni il cui vero nome è Mario Molinaro, in grado di conquistare risultati stellari nel panorama musicale.

Invece ci sarà il 26 settembre Stefano De Martino nella trasmissione Belve di Francesca Fagnani. Sicuramente si occuperà anche della nuova rottura con Belen, mentre per aspettare dichiarazioni di lei occorrerà attendere ancora.