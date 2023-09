Belen Rodriguez, allarme tra i fan. Negli ultimi giorni la modella e conduttrice argentina ha reso pubblici alcuni scatti che mostrano chiaramente i segni lasciati su di sè da questo delicato momento di vita personale e sentimentale. L’ennesimo allontanamento da Stefano De Martino da affrontare da un lato, ma anche il clamore mediatico che una notizia del genere ha sollevato. I fan hanno notato il cambiamento fisico della mamma di Santiago e della piccola Luna Marì: Belen ha confermato di aver perso diversi chili negli ultimi tempi.

Belen Rodriguez sparita dai social, allarme tra i fan. Ci risiamo: la modella argentina nelle ultime ore ha smesso di condividere su Instagram notizie di sè. Non sarebbe la prima volta che accade, ma adesso tutto viene recepito dai fan in modo diverso. Già negli scorsi giorni molti hanno notato la magrezza della modella e sui fatti è intervenuta la diretta interessata per fare chiarezza e rassicurare tutti.

Belen Rodriguez sparita dai social, allarme tra i fan nel giorno del suo compleanno

“Sei dimagrita tantissimo!”, afferma qualcuno alla luce delle nuove foto che Belen ha condiviso sul suo profilo social. E la Rodriguez, avvertendo la preoccupazione dei fan, non ha di certo evitato di rassicurare tutti. “Si purtroppo gli ultimi messi sono stati davvero complicati – ha detto Belen – Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza”. E adesso un altro dettaglio andrebbe ad acuire la preoccupazione dei fan di Belen.

Nelle ultime ore infatti nessuno ha avuto più notizie della modella. Belen sembra aver preferito mettere per un attimo da parte i social. Tra l’altro tutto questo sta accadendo proprio nel giorno del suo compleanno per cui tra i fan sta sorgendo anche la curiosità di scoprire come, dove e con chi la modella stia trascorrendo la giornata di festa in suo onore.

Il dubbio tra i fan: Belen si trova circondata dall’affetto della sua famiglia? Elio Lorenzoni sta festeggiando al suo fianco? E dove? Insomma, i fan vorrebbero sapere. E a ciò si aggiunge anche un altro quesito: Cecilia Rodriguez dedicherà alla sorella un pensiero di affetto in un giorno così tanto speciale com’è quello del compleanno?